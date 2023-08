Celine Dion verso il ritiro dalla musica: “Non può cantare più in pubblico” Secondo fonti vicine a RadarOnline, la cantante di “My Heart Will Go On”, potrebbe non calcare più il palco per sempre. Le condizioni della sua malattia peggiorano ogni giorno di più.

Celine Dion continua a fare i conti con la "sindrome della persona rigida", una condizione che l'ha colpita di recente e che l'ha costretta alla cancellazione del tour. La sindrome, nota anche come di Moersch-Woltman, colpisce una persona su un milione e soprattutto per questo motivo non ha uno storico opportuno su cui poter lavorare al fine di trovare medicine che aiutino a rallentare e controllare il suo sviluppo. Secondo fonti vicine a RadarOnline, la cantante di "My Heart Will Go On", potrebbe non calcare più il palco per sempre.

"La cantante è in uno stato di tormento"

La cantante 55enne sarebbe, secondo il sito statunitense, in uno stato di tormento. Sarebbe giunta al punto in cui anche uscire di casa per breve tempo è diventato un'impresa faticosa e non ci sono intenzioni di riprogrammare le date del tour inizialmente previste per il 2023 e il 2024, che sono state purtroppo cancellate lo scorso maggio. In questo momento, la famiglia di Celine Dion sarebbe riunita intorno a lei nella speranza di un miglioramento che, purtroppo, non arriva.

L'ultima volta in pubblico due anni fa

Celine Dion si è ritirata dalla vita pubblica, ormai. L'ultima volta che è stata fotografata in pubblico risale a due anni fa. Sempre secondo RadarOnline, la sindrome avrebbe inflitto compromissioni serie sul suo corpo, al punto che persino camminare sarebbe diventato un problema. Anche la sua postura, così elegante, sarebbe stata distorta dalla condizione in cui si trova, considerato che la "sindrome della persona rigida" provoca numerosi spasmi. La situazione sembra essere destinata a un peggioramento progressivo. Con lei, c'è la sorella Linda che ha preso la decisione di trasferirsi nell'abitazione sua di Las Vegas. RadarOnline sostiene che i medici sono convinti del fatto che sarà molto difficile rivedere l'artista di "My heart will go on" ancora su un palco.