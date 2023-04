C’è un rapper che compone i suoi testi in latino antico: chi è Yozot, autore di Per Silvas Amor Chi è Yozot, il 26enne rapper romano che ha deciso di scrivere i suoi testi in latino classico. Ha raggiunto il successo con Per Silvas Amor.

A cura di Vincenzo Nasto

Yozot, nome d’arte di Angelo Mattu, foto 2022

Se l'hip hop si è proposto di creare e accogliere neologismi della lingua italiana, ciò che è accaduto a Yozot, nome d'arte del rapper romano Angelo Mattu, classe 1997, sembra ribaltare l'algoritmo. La sua particolarità testuale infatti si basa sull'utilizzo del latino classico nella scrittura delle sue strofe, un esperimento che non ha ancora attecchito del tutto, ma che restituisce un'esperienza di spoken word, esperimento che in Italia si sta rilanciando negli ultimi tre anni. Ma chi è Yozot?

Chi è Yozot, il rapper che utilizza il latino classico

Yozot, nome d'arte del rapper romano Angelo Mattu, classe 1997: esordisce nel 2019 con Dissoluzione Intus, brano prodotto in collaborazione da Rasta, seguito successivamente da Artiglietor. Non è solo l'utilizzo del latino classico, ma anche i riferimenti a Roma Antica, non solo la città di provenienza ma anche luogo dell'immaginario visivo. I singoli rientrano nell'album d'esordio Roma Mea, che verrà seguito l'anno successivo da Decadente e nel 2021 da ENPC2021. Proprio all'interno dell'ultimo progetto, sono presenti i singoli Veritas Temporis Filia Est e Lvpa Capitolina. Quest'ultimo diventa uno dei suoi primi riflettori, il racconto della genesi della città, tra le sue barre in latino, come: "Lvpa aeris laudatio puro amori, in auxilio langvori, mvrmvribvs inscientibvs ex flumine egressis".

Il successo di Per Silvas Amor

Il suo ultimo singolo, pubblicato lo scorso 18 marzo, è Per Silvas Amor: il brano è composto da un sonetto in latino classico, seguito da un epigramma in latino. Una delle particolarità dell'ultimo brano è la presenza di due sonetti in italiano. Il brano si svolge in una selva, che diventa luogo di incontro tra due amanti, protagonisti all'interno del racconto: infatti Per Silvas Amor, è un momentum di passione rievocato dai ricordi del giovane Yozot. La canzone ha raggiunto latitudini e numeri mai raccolti dal giovane cantante romano, collezionando in sole 3 settimane, oltre 124mila visualizzazioni.