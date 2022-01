Caro Battiato, il disappunto di Morgan: “Pif ha fatto cancellare la mia esibizione” Mercoledì 5 gennaio, in onda su Rai3 la serata evento Caro Battiato. Secondo quanto sostiene Morgan, Pif avrebbe chiesto di non trasmettere la sua esibizione solista.

A cura di Daniela Seclì

Morgan è intervenuto sui social per muovere un rimprovero a Pif. Mercoledì 5 gennaio, in prima serata, Rai3 lascia spazio a Caro Battiato, una serata speciale in cui molti artisti racconteranno Franco Battiato e intoneranno i suoi brani. Un viaggio guidato da Pif, che porterà gli spettatori a conoscere i luoghi in cui il Maestro è cresciuto e ha sviluppato il suo talento artistico. Poi, andranno in onda anche alcune esibizioni tratte dal concerto-tributo tenutosi all'Arena di Verona. Morgan sostiene che una sua performance non verrà inclusa nel documentario.

Lo sfogo di Morgan

Morgan ha pubblicato su Instagram, un post indirizzato a Pif: "Morgan, tributo a Franco Battiato: come un cammello in una grondaia manca all’appello. Pif: come ti cancello affinché scompaia", dopo averglielo detto in rima, ha approfondito il motivo del suo disappunto. A suo dire, il conduttore avrebbe deciso di tagliare la sua esibizione solista dal documentario in onda il 5 gennaio:

"Pare che dal concerto di tributo a Franco Battiato, in onda questa sera, sia stata estromessa la mia esecuzione del brano "Come un cammello in una grondaia", ovvero il mio unico contributo solista. Decisione irremovibile dell'ottimo conduttore (tale Pif), il quale ha una così profonda conoscenza dell'opera di Battiato, da omettere uno dei suoi più importanti capolavori".

Gli ospiti di Caro Battiato

Sono tanti gli artisti che gli spettatori avranno modo di vedere nel corso della serata evento Caro Battiato. Eccone alcuni e il brano che intoneranno: