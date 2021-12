Carlos Santana ha dovuto operarsi al cuore improvvisamente: cancellati i concerti a dicembre Carlos Santana ha cancellato i suoi concerti previsti a dicembre a causa di un’operazione al cuore a cui ha dovuto sottoporsi all’improvviso.

A cura di Francesco Raiola

Carlos Santana (Ph by Allen Berezovsky/Getty Images)

Carlos Santana ha cancellato i suoi concerti previsti a dicembre a causa di un'operazione al cuore a cui ha dovuto sottoporsi all'improvviso, dopo aver sentito un dolore al petto e aver chiesto alla moglie di accompagnarlo in ospedale. Il musicista ha pubblicato un video in cui ha voluto spiegare in prima persona quello che era successo anche per chiarire – ha spiegato – alcune voci che stavano cominciando a circolare sulla sua salute. Il chitarrista, insomma, ha preferito chiarire da subito cosa fosse successo e perché era stato costretto a cancellare i vari concerti previsti a dicembre a Las Vegas, confermando, però, gli appuntamenti per gennaio 2022.

"Sabato scorso ho avuto un incidente in cui ho chiesto a mia moglie Cindy di portarmi in ospedale perché mi stava succedendo questa cosa nel petto – ha spiegato quello che è considerato uno dei più grandi chitarristi della storia della musica -. Così siamo andati lì [e] abbiamo scoperto che dovevamo occuparcene. Ed è quello che stiamo facendo, per questo mi prenderò del tempo per assicurarmi di recuperare un po', riposarmi e riprendermi al meglio in modo che quando suonerò per voi lo farò nel modo in cui sono abituato e potrò darvi il 150 percento. Ovviamente non mi presenterei proprio se non fossi in grado di farlo".

Il musicista, quindi ha augurato buone feste ai fan: "Spero che voi e la vostra famiglia stiate godendo di buona salute, tranquillità e gioia. Grazie per essere fan, per la vostra unicità e per il vostro affetto. Pace". Era stato Michael Vrionis, Presidente della Universal Tone Management, a dare la notizia che Santana si fosse sottoposto a un intervento cardiaco non programmato senza però dare ulteriori informazioni: "Carlos sta andando alla grande ed è ansioso di tornare presto sul palco – aveva detto Vrionis in una nota -. Si rammarica profondamente che questo ‘intoppo' abbia reso necessario l'annullamento delle sue prossime esibizioni".