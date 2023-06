Carl Brave in piazza finisce in un addio al nubilato, alla futura sposa: “Fortunato chi ti ha preso” Carl Brave ieri ha regalato un concerto a sorpresa ai suoi fan: dopo il lancio dell’album Migrazione si è presentato in Piazza Trilussa, a Roma, e ha cantato i suoi brani più celebri. Tra la folla anche una ragazza che stava festeggiando il suo addio al nubilato: “Complimenti, fortunato chi ti ha preso”, il commento dell’artista.

A cura di Gaia Martino

Carl Brave ieri pomeriggio ha stupito migliaia di fan con un concerto a sorpresa in Piazza Trilussa, nel cuore di Roma. L'artista dopo aver lanciato il nuovo album Migrazione ha scelto di cantare in strada le sue canzoni insieme ai passanti: tra questi anche una giovane che stava festeggiando l'addio al nubilato. Dopo aver ballato con lei, ha commentato: "Fortunato a chi ti ha preso".

Il video di Carl Brave con la futura sposa

Una ragazza tra la folla in Piazza Trilussa ha attirato l'attenzione di Carl Brave. Si chiama Elisa e ieri pomeriggio si trovava a Trastevere per festeggiare l'addio al nubilato e il suo compleanno. Il cantante l'ha chiamata al centro, "Ndo vai?" le ha chiesto mentre lei provava a dileguarsi. I due hanno poi iniziato a ballare e intonare il famoso brano "Posso", realizzato con Max Gazzè. "Ti fidi di me?" ha chiesto alla giovane che ha annuito con la testa, "Brava", la replica prima di chiamare un applauso: "A lei, oggi sposa. Complimenti, fortunato chi ti ha preso".

La sorpresa di Carl Brave a Piazza Trilussa

Carl Brave a Piazza Trilussa ha regalato un concerto a sorpresa ai passanti. Ha cantato le sue canzoni più celebri dopo l'uscita del nuovo album Migrazione, pubblicato quattro giorni fa. La scelta di cantare in piazza potrebbe derivare dal significato del nuovo disco che comprende 19 brani nei quali parla del rapporto con la sua città. "Roma si accetta così com’è. Come accetti tua madre e tuo padre. Ci sei nato, è lei che ti ha cresciuto, curato, portato su. Ti ha educato nel male e nel bene. Lei c’hai. Il vissuto non è solo quello che vivo ma anche ciò che mi dà l’ispirazione per scrivere. Ne ho parlato anche con la mia compagna: penso spesso che a volte vado proprio a ricercare questo alto e basso continuo, per cercare le mie storie. Questo modo di fare è viscerale per me", le parole a Rolling Stone.