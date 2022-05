Cardi B posta un video incredibile di uno yacht che affonda davanti ai suoi occhi Sui suoi social Cardi B ha mostrato le immagini di uno yacht che affonda a pochi metri dall’albergo in cui è in vacanza col marito, il rapper Offset.

A cura di Redazione Music

Dal lussuoso albergo dove è in vacanza assieme al marito, Cardi B ha postato sui suoi social un video in cui si vede uno yacht colare a picco proprio di fronte a lei. Le immagini sono incredibili e mostrano la barca affondare lasciando visibile solo la prua. Sui suoi canali social, la rapper americana ha voluto mostrare al suo pubblico una grande barca che pian piano è scomparsa nell'Oceano: le immagini le ha girate lei stessa da un albergo di lusso con vista mare

"Non posso credere che sto davvero guardando uno yacht affondare" si sente dire alla cantante mentre riprende il video. Per tutti i 45 secondi del video postato su Twitter si sente Cardi B sempre più stupita urlare la meraviglia di trovarsi davanti a una scena del genere: "Sta affondando! Lo vedete tutti? Oh mio Dio, non possono farci niente. Non c'è nessuna grande barca che possa salvarlo. Ha detto addio in stile Cardi, è andato! Ciao ciao" dice la cantante incredula mentre la barca scivola giù e scompare man mano nell'acqua.

Stando sempre al video pare che sulla barca non ci fosse nessuno – come scrive anche la stessa rapper nelle sue storie su Instagram – , poco distante si vede un altro yacht mentre in acqua, a pochi metri dall'imbarcazione che affonda, pare ci sia solo una persona su quella che sembra una tavola da surf. Dalle immagini non è chiaro dove sia il luogo in cui Cardi B e Offset sono in vacanza anche se dalle immagini successive, su Instagram, si vedono persone in sombrero. Anche Offset ha postato alcune immagini dello yacht, da una prospettiva che fa vedere che ci sono altre persone sulla spiaggia e un uomo che si getta in mare con una boa, probabilmente per vedere se c'è qualcuno in pericolo. Dalle immagini di Offset si vede quando la barca ha praticamente solo pochi metri di prua fuori dall'acqua.