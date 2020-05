Ezio Bosso, il direttore d'orchestra morto a 48 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della musica. Il compositore e pianista torinese da anni lottava contro una malattia neurodegenerativa. Nel mondo della musica, in tanti stanno lasciando un omaggio e un tributo alla grandissima umanità che l'artista ci ha regalato in questi ultimi anni.

Rosario Fiorello, lo shoman 60enne ricorda così l'artista scomparso: "Il tuo sorriso rimarrà per sempre scolpito nelle nostre menti. Ci hai insegnato ad affrontare la vita e le sue difficoltà sorridendo. Sempre. Grazie!". Emma Marrone lo ricorda con una iconica foto e un cuore nero: "Ezio Bosso". La conduttrice di "Vieni da me", Caterina Balivo, ricorda così l'artista: "Buon viaggio maestro Bosso. A tutti noi mancherà la tua arte, il tuo indimenticabile sorriso e quella incredibile voglia che avevi di abbracciare la vita nonostante tutto". La conduttrice aprirà la puntata odierna di "Vieni da me" nel suo ricordo. Lapo Elkann ha scritto: "Ezio Bosso una volta a Sanremo disse che la musica è una fortuna che condividiamo. Il suo viaggio nella vita è testimonianza di forza, bellezza e di resilienza. Attraverso la musica è entrato nelle nostre anime e ha plasmato anche per un attimo il nostro essere. Buon viaggio". Anche Gigi D'Alessio ha voluto ricordare Ezio Bosso:"Lui con la musica ci faceva l'amore".