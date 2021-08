Bugo getta il microfono a terra e interrompe il concerto: critiche dei fan sui social Per Bugo era previsto un doppio set nell’ambito della Notte Bianca di Ascoli Piceno in Piazza del Popolo, ma il secondo è stato interrotto per qualche minuto, dopo che il cantante ha gettato il microfono e smesso di cantare. Sui social qualche fan ha commentato il post del cantante per protestare contro il suo atteggiamento.

Per Bugo era previsto un doppio set nell'ambito della Notte Bianca di Ascoli Piceno in Piazza del Popolo, ma il secondo è stato interrotto per qualche minuto, dopo che il cantante ha gettato il microfono e smesso di cantare. Sui social qualche fan ha commentato il post del cantante per protestare contro il suo atteggiamento. Non è chiaro quale sia stato il motivo che ha portato il cantautore a interrompersi durante l'esibizione di "Sincero", la canzone con cui esordì a Sanremo assieme a Morgan. Dai video a disposizione, infatti, si vede Bugo affacciato dal palco verso i fan che a un certo punto getta a terra microfono e asta e vaga per il palco, poi si siede sulle casse bevendo birra

"BUGO sai di aver fatto una pessima figura? Gli artisti veri cantano NON SI LAMENTANO" scrive un fan sotto al post con cui il cantante promuoveva la data marchigiana a cui aveva dedicato un tweet in cui diceva "Ascoli meraviglia, ho i fan migliori del mondo!". Il cantante doveva suonare un doppio set di un'ora ciascuno e stando alle cronache locali il primo è andato via senza problemi, anzi mostrando un Bugo in grande forma, mentre il secondo ha visto questa interruzione improvvisa. In precedenza più volte Bugo si è rivolto al pubblico spiegando di essere dispiaciuto di quest'obbligo di dover seguire il concerto seduti sulle sedie per rispettare il regolamento per prevenire il Covid: "Era una vita che non vedevo la gente alzarsi e andare via durante un concerto" scrive un altro dei presenti.

Ma la critica arriva anche per la scelta del cantante di scendere dal palco e abbracciare e avvicinarsi ai fan. Lo si vede chiaramente nelle storie postate e condivise dal cantante sulla sua pagina Instagram, ma c'è chi critica questa scelta sempre nei commenti al post del cantante: "Caro Bugo, mi piace la tua musica !!!! Ma lo sai che stasera hai fatto una grande caz*ata !!! Sei sceso dal palco e vi siete abbracciati in cinquanta senza mascherine…. Se uno aveva il Covid qualcun altro lo ha preso. Io ero la appoggiata alla transenna, e mi sono allontanata( è io sono vaccinata e con la mascherina)…. E tutte quelle persone che hanno seguito le regole e hanno osservato la procedura per entrare all'interno (forse) meritavano o no un po' più di rispetto?? E chi doveva controllare dove era??? (Qualcuno a un metro di distanza l'ho visto bene). Così non va bene !!!! È un comportamento da coglioni. Peccato, era un buon concerto". Su Instagram c'è anche chi lo difende: "Io non c’ero ieri sera, ma ho letto…non dev’essere facile cantare vedendo la gente divisa in due categorie. Hai tutta la mia comprensione!". Per adesso da parte del cantante non c'è stata alcuna risposta ma la sensazione è che il cantante si sia seccato della disparità tra chi era seduto e chi guardava in piedi e che il nervosismo sia stato provocato da questo.