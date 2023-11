Bud Spencer Blues Explosion: in anteprima il video di Big Niente girato da Alex Infascelli Fanpage.it vi mostra in anteprima il nuovo video dei Bud Spencer Blues Explosion, Big Niente, girato da Alex Infascelli ed estratto dal loro ultimo album “Next Big Niente”

A cura di Redazione Music

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Big Niente" è la canzone che apre il nuovo album dei Bud Spencer Blues Explosion "Next Big Niente" (La Tempesta Dischi), uscito lo scorso 27 ottobre. Questo nuovo lavoro della band formata da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio è composto da dieci canzoni – cinque strumentali, cinque con un testo – "che segnano il ritorno, a cinque anni dall'ultimo lavoro discografico del 2018 ‘Vivi Muori Blues Ripeti'". Il video, che Fanpage.it vi mostra in anteprima, è una metavideo, girato da Alex Infascelli – che della band, nel 2014, aveva già girato i video di Duel e Miracoli – che parla coi due artisti di come girare il video mentre la traccia va in sottofondo: "Per questo video l'idea è nata proprio discutendo dell'idea" racconta il regista a Fanpage.

Come nasce il video nelle parole di Alex Infascelli

Infascelli, infatti, ha raccontato così l'idea di questo video: "Con Adriano e Cesare ho un rapporto di rispetto, fiducia e affetto. Queste qualità non sono mai espresse nelle parole ma sempre nei fatti: loro mi danno carta bianca, e io non li deludo. Per questo video l'idea è nata proprio discutendo dell'idea. Quando ci siamo ritrovati seduti a parlarne, sembravamo tre personaggi di un film del maestro Ozu: tre pescatori sulla riva di un fiume in attesa di acchiappare il pesce più grande. In quel momento abbiamo capito che in fondo l'ispirazione è proprio questo: la capacità di aspettare pazientemente qualcosa che non abbiamo se mai arriverà, e quel niente apparente dell'attendere diventa un tutto. È la vita stessa quel grande pesce che nuota in profondità e non si fa acchiappare mai. "Boom, ecco il video" ci siamo detti. Allora abbiamo fatto presto, per non perdere autenticità. Ci siamo spostati nella stanza/magazzino accanto alla mia sala di montaggio, abbiamo buttato una luce sul tavolo e girato in tempo reale quello che accadeva, con un iPhone. È sorprendente quello che può accadere se ci si lascia guidare dal ‘caso'".

Il tour dei Bud Spencer Blues Explosion

I Bud Spencer Blues Explosion sono in tour: il 24 novembre saranno all’Urban di Perugia, il 25 al Locomotiv di Bologna, l’1 dicembre al New Age di Roncade (TV), il 2 al Rockplanet di Cervia (RA), il 3 in Santeria Toscana 31 a Milano, il 7 allo Spazioporto di Taranto, l’8 ai Mercati Generali di Catania, il 9 al Mood Social Club di Rende (CS), il 15 al Druso di Ranica (BG), il 17 al Viper Theatre di Firenze e il 21 al Monk di Roma.

Crediti video

Alex Infascelli: regia e montaggio

Bernardo Massaccesi: fotografia

Lavinia Burcheri: fonico di presa diretta

Claudio Del Bravo: color

Sandro Rossi: mix

Sofia Infascelli: organizzatore

Eva Maria Benigni: assistente alla regia