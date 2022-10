Bruce Springsteen rivisita i classici soul americani in “Only The Strong Survive” Bruce Springsteen ha annunciato un album di cover di canzoni del canzoniere soul americano.

A cura di Redazione Music

Bruce Springsteen celebra il soul nel suo prossimo album "Only The Strong Survive" che sarà pubblicato il prossimo 11 novembre. Una delle icone del rock mondiale, quindi, ha deciso di reinterpretare una quindicina di successi del soul che rivisiterà, quindi, tantissimi successi della Motown, storica etichetta americana di rhythm and blues e soul, ma anche del duo Gamble and Huff, autori di centinaia di successi e della Stax, etichetta, tra gli altri di Otis Redding. Nell'album, quindi, ci saranno i contributi musicali di The E Street Horns, gli arrangiamenti degli archi realizzati da Rob Mathes e i cori di Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e Fonzi Thornton, ma ci sarà anche Sam Moore – storica voce del duo Sam & Dave – in "Soul Days" e "I Forgot to Be Your Lover".

Il primo singolo che è stato pubblicato è "Do I Love You (Indeed I Do)", interpretato e scritto da Frank Wilson, ma tra le canzoni ci saranno anche perle pescate nei cataloghi delle due etichette, Nightshift dei Commodores, "The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore" di Bob Crewe and Bob Gaudio, What Becomes of the Brokenhearted di Jimmy Ruffin, Don’t Play That Song di Ben E. King: "Volevo fare un album in cui cantare e basta – commenta Bruce Springsteen – E quale musica migliore, per fare tutto questo, se non il repertorio americano degli anni sessanta e settanta? Ho preso ispirazione da Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray, Scott Walker, tra gli altri. E ho provato a rendere giustizia a tutti loro e a tutti gli spettacolari autori di questa musica gloriosa. Il mio obiettivo è permettere al pubblico moderno di fare esperienza della bellezza e gioia di queste canzoni, così come ho fatto io fin dalla prima volta che le ho sentite. Spero che amiate ascoltarle tanto quanto ho amato io realizzarle" ha detto Springsteen in un video di presentazione.

Questa la tracklist dell’album:

