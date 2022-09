Bruce Springsteen pubblicherà un album entro la fine del 2022 Jann Wenner, co-fondatore della rivista musicale Rolling Stone, ha rivelato in un’intervista l’uscita in autunno del nuovo disco di Bruce Springsteen.

A cura di Vincenzo Nasto

Bruce Springsteen 2022, foto di Jamie McCarthy per Getty Images

Dopo "Letter to you" con la E Street Band, i fan di Bruce Springsteen non si sarebbero aspettati un nuovo progetto da parte del cantautore americano, in tour per tutto il 2023, con tre date anche in Italia. Un pensiero nato nelle scorse settimane da alcune indiscrezioni da parte di collaboratori dell'autore americano, e poi confermata nelle ultime ore da una voce importante della discografia americana: Jann Wenner, co-fondatore della rivista musicale Rolling Stone. In un'intervista a Billboard.com, Wenner ha parlato dello stato della musica americana, paragonandolo al periodo rock degli anni '80, ma soprattutto ha rivelato di star già ascoltando un album, il nuovo di Bruce Springsteen, in uscita quest'autunno, definendolo "sbalorditivo".

La rivelazione del co-fondatore della rivista Rolling Stone

Dopo che nelle scorse settimane si erano susseguite voci su un probabile nuovo disco di Bruce Springsteen, confermato anche da suoi stretti collaboratori, arriva una conferma importante: quella del co-fondatore della rivista musicale Rolling Stone Jann Wenner. Durante l'intervista a Billboard.com, in cui ha presentato la sua autobiografia "Like A Rolling Stone", l'autore ha raccontato dello stato dell'industria discografica americana, paragonando il periodo attuale agli anni degli Stones, con l'editore che ha affermato di "essere bloccato con la musica che gli piaceva quando ero giovane". A questo proposito, Wenner ha rivelato di aver un album tra i suoi preferiti in questi mesi: "Uno degli album che sta apprezzando particolarmente in questo momento è il nuovo disco di Bruce che uscirà questo autunno, e che è sbalorditivo. Lo sto ascoltando in questo periodo". Un doppio disco contenenti cover di canzoni soul secondo le indiscrezioni, che riprenderebbero il filo interrotto nel 2005 con "We Shall Overcome: The Seeger Sessions" nel quale interpretò molti dei brani resi celebri da Pete Seeger.

Il tour con la E Street Band e le date sold-out in Italia

L'uscita del progetto durante il prossimo autunno, significherebbe anche che i fan italiani di Bruce Springsteen potrebbero ascoltare questo progetto dal vivo, durante le tre date in Italia con la E Street Band. Gli spettacoli, due sold-out su tre appuntamenti a 12 mesi dall'avvenimento, hanno fotografato la passione dell'Italia per il cantautore americano, che si esibirà il prossimo 18 maggio al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara e domenica 21 maggio al Circo Massimo. L'ultima data, quella del 25 luglio al Prato della Gerascia dell’Autodromo di Monza, è l'unica in cui alcuni biglietti sono ancora disponibili, attraverso la vendita ufficiale su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.