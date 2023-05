Bruce Springsteen inciampa sul palco durante il concerto ad Amsterdam, il video social della caduta Piccolo incidente per Bruce Springsteen durante la tappa ad Amsterdam del suo tour: il rocker è inciampato su un gradino del palco, finendo per terra. Poco dopo si è rialzato e ha sdrammatizzato l’accaduto. Il video, ripreso da un fan, è diventato virale su TikTok.

A cura di Elisabetta Murina

Piccolo incidente per Bruce Springsteen durante la tappa del suo tour alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Dopo l'esecuzione del brano Ghosts, il rocker è inciampato su un gradino del palco, finendo per terra. È rimasto fermo per qualche secondo, poi si è rialzato, sdrammatizzando l'accaduto. I fan hanno ripreso il momento, che è stato condiviso in un breve video su TikTok.

Il video della caduta di Bruce Springsteen

Com si vede nel video, diventato virale su TikTok, il Boss è inciampato su uno scalino del palco finendo per terra. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi attenti dei fan, subito dopo l'esecuzione del suo brano Ghosts, durante la tappa ad Amsterdam del tour. Il rocker, 73 anni, è rimasto seduto per qualche secondo, fingendo di far fatica a rialzarsi e soccorso subito dai chitarristi. Poi ha sorriso, sdrammatizzando e facendo capire immediatamente che si tratta solo di uno scivolone e di nulla di grave. Infine si è rimesso in piedi e, sempre con il sorriso sulle labbra, ha ricominciato a cantare. "Goodbye Everybody", ha poi detto al microfono.

Il ritorno di Springsteen in Italia

Il Boss tornerà anche in Italia, in tre tappe tra il 18 maggio e il 25 luglio, cominciando da Ferrara e finendo a Prato della Gerascia, nell'Autodromo Nazionale di Monza. Si tratta del suo ritorno dopo 7 anni di assenza nel nostro paese. Non sarà da solo: con lui la famosa E Street Band composta da Roy Bittan al piano e ai sintetizzatori, Nils Lofgren che lo accompagnerà con chitarra e voce, il basso di Garry Talent e la batteria di Max Weinberg. Per l'occasione, alla band sono stati aggiunti il violinista Soozie Tyrell e il sassofonista Jake Clemons. Ad aprire il suo concerto a Ferrara, due ospiti d'eccezione: da una parte il tre volte vincitore dei Grammy Awards nella categoria Best Contemporary Blues Album Fantastic Negrito, dall'altra il giovane autore britannico Sam Fender, che poi suonerà il 23 maggio a Milano da solista.