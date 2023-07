Britney Spears scompare ancora da Instagram, pochi giorni dopo l’uscita del nuovo singolo Britney Spears ha cancellato di nuovo il suo account INstagram, a pochi giorni di distanza dall’uscita della nuova canzone “Mind your business” assieme a will.i.am.

A cura di Redazione Music

Britney Spears l'ha fatto ancora. La cantante, infatti, ha cancellato la sua pagine Instagram, pochi giorni dopo aver pubblicato il nuovo singolo "Mind Your Business" assieme a will.i.am. Non è raro – anzi – che gli artisti cancellino momentaneamente i propri account social, ormai è diventato un modo per avvisare i fan che sta per succedere qualcosa a livello discografico, ma questa volta la sparizione dell'account della cantante è avvenuto dopo l'uscita del singolo, quasi fosse una promo al contrario. Se si cerca la pagina Instagram della cantante, infatti, si trova il classico messaggio delle pagine messe offline: "Spiacenti, questa pagina non è disponibileÈ possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la Pagina sia stata rimossa. Torna su Instagram".

L'ultimo post che Spears aveva condiviso era una foto che la mostrava assieme al marito Sam Ashgari mentre indossavano cappelli abbinati. Solitamente la popstar condivide soprattutto video di balli e talvolta qualche messaggio personale. I media americani fanno notare come l'impressione è che la cantante non si sia sopesa tantissimo per la promozione di questo singolo, che segnava, comunque, il ritorno discografico con un inedito dopo l'uscita, lo scorso anno, di "Hold me closer" che la vedeva al fianco di Elton John.Per adesso nessuno ha dato una spiegazione sul perché di questa decisione, benché non sia la prima volta che succede.

In passato più volte Britney Spears era scomparsa dai social e non sempre per promozione. È successo quando, ancora sotto tutela legale del padre, entro in riabilitazione, ma anche lo scorso gennaio quando lo fece per protesta con chi la criticava: "Ho chiuso il mio Instagram perché c'erano troppe persone che dicevano che sembro un'idiota che balla e che sembravo pazza. Onestamente stavo facendo del mio meglio, ma mi ha disturbato vedere la gente parlarne liberamente in TV… sì, ha ferito i miei sentimenti. Sono sensibile e onestamente preferirei prendermi una pausa". La cantante ha anche annunciato la sua biografia "The woman in me", che uscirà il prossimo 24 ottobre e in Italia sarà pubblicato da Longanesi.