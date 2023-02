Britney Spears ritorna su Instagram con un messaggio ai fan: “Non chiamate la polizia” Britney Spears è ritornata su Instagram con un messaggio ai suoi fan, dopo gli incidenti dello scorso mese: “Se chiudo il mio profilo, non chiamate la polizia”.

A cura di Vincenzo Nasto

Britney Spears, foto di Vivien Killilea per Getty Images

Britney Spears è ritornata, di nuovo, a pubblicare piccoli spezzoni della propria giornata su Instagram: da poche ore è apparso un video in cui prova davanti alla telecamera alcuni abiti che le sono arrivati. L'attenzione dei fan, come nei mesi scorsi, è proiettata a raccogliere piccoli messaggi nascosti nel video, come quando la cantante sussurra al pubblico: "Se chiudo il mio Instagram, non chiamate la polizia". Sembra di essere ritornati ai primi giorni di gennaio, quando una combinazione di eventi, come le urla in un ristorante di Los Angeles e la pubblicazione di foto di una Porsche 911, avevano convinto i suoi fan a chiamare a polizia di Ventura, in California, chiedendo di fare un controllo in casa di Britney Spears perché temevano fosse in pericolo. In molti sui social infatti, avevano visto nella scelta del modello d'auto, la riproposizione del numero 911, utilizzato negli Stati Uniti e in Canada per le emergenze di qualsiasi tipo.

L'arrivo della polizia a casa Spears

L'enigmatico processo di riconoscimento da parte dei fan nei confronti di Britney Spears sembra avere sempre più battute d'arresto: lo scorso mese, la cantante era stata protagonista di un video apparso sui social, in cui appariva destabilizzata dalla presenza dei suoi fan in un ristorante, mentre cercava di cenare con suo marito Sam Asghari. Il video in questione ritraeva la popstar mentre urlava al centro del ristorante, un segnale che aveva scatenato il timore nei fan di un ritorno alle condizioni di salute mentale legate alla conservatorship del padre, automaticamente decadute dopo la decisione della Contea di Los Angeles. Al video fu legato, nella narrazione del pubblico, la pubblicazione di una foto della Porsche 911, con l'attenzione al numero del modello che coincideva col numero 911, utilizzato negli Stati Uniti e in Canada per le emergenze di qualsiasi tipo. La risposta della cantante fu decisa, soprattutto dopo l'arrivo della polizia di Ventura, in California, nella propria abitazione: "Come tutti sanno, la polizia è arrivata a casa mia sulla base di alcune telefonate scherzose. Amo e adoro i miei fan, ma questa volta le cose sono andate un po' troppo oltre e la mia privacy è stata invasa. Mi sono sentita vittima di bullismo, una volta che l'incidente è stato reso noto, e sono stata ritratta ancora una volta in modo ingiusto dai media".

Il messaggio nel suo video su Instagram

Dopo alcune settimane, la ricomparsa di Britney Spears e del suo profilo Instagram sembra aver calmato le acque, a tal punto che la popstar ha deciso di condividere una foto delle nozze con suo marito. L'ultimo video invece, è un momento di condivisione con i propri fan sull'arrivo di nuovi abiti. La cantante cerca di coinvolgere il pubblico sulla scelta del vestito più adatto a lei, ma ha anche il tempo di mandare un messaggio a tutti coloro che seguono il suo profilo: "Se chiudo il mio profilo Instagram, non chiamate la polizia". Quasi una rassicurazione sulle sue condizioni di salute, che viene anche accennato nella didascalia del video: "Rimanete umili lì fuori. Ciao mamma e papà, sono una star. Ora l'avete capito?".