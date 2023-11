Britney Spears ricorda l’incontro con Taylor Swift, quando era ancora lei la regina del pop Britney Spears ha postato due foto che le ritraggono con Taylor Swift, quando era ancora lei la regina del pop.

A cura di Redazione Music

Mentre Taylor Swift si esibiva per il suo Era's Tour a Buenos Aires in Argentina, accennando anche alla sua storia con Travis Kelce, a cui dedicava un cambio di testo alla sua karma, cantando “Karma is the guy on the Chiefs/ Coming straight home to me", Britney Spears le ha dedicato un post sulla sua pagina Instagram, ricordando come da giovanissima, Swift fosse una sua fan e postando una foto che le ritraeva assieme, con l'autrice di Midnights, ancora molto piccola, che era andata a trovarla nel camerino.

A spiegare il contesto di quella foto è la stessa Britney Spears che posta due foto in cui, ad anni di distanza, sono insieme: "Questo è successo molto tempo fa, ma è piuttosto bello… Durante il mio Oops Tour, qualcuno bussò alla mia porta. Il mio migliore amico, all'epoca, era l'assistente del mio manager e stava cercando di diventare lui stesso un manager. Bussarono e poi disse: ‘C'è una ragazza che si chiama Taylor che vuole entrare e cantare per te'. Io ovviamente, ero tipo "!!!". Lui entra e dietro arriva lei che canta una bellissima canzone con la sua chitarra. A quel punto ho pensato wow wow, è incredibile!!!".

Dopo l'esibizione, le due cantanti hanno scattato una foto insieme e pochi anni dopo Swift avrebbe preso il posto di Spears come la più importante popstar al mondo: "Abbiamo scattato una foto e lei è diventata l'artista pop più iconica della nostra generazione. È fantastico che suoni negli stadi e, ogni giorno, preferisco i suoi video ai film. Lei è stupenda!!! Girl crush". Nei giorni scorsi Britney Spears ha pubblicato il suo primo libro autobiografico The woman in me che è già diventato uno dei libri più venduti negli Usa, anche grazie all'enorme promozione fatta. Taylor Swift, invece, ha da poco pubblicato "1989 (Taylor's version", la nuova versione di uno degli album iconici della cantautrice che ha esordito on testa anche nella classifica degli album italiani.