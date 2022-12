Britney Spears posta un messaggio d’amore alla sorella e lascia i fan senza parole Un post su Instagram in cui Britney Spears ha espresso amore per la sorella lascia basiti i fan dopo le liti dei mesi scorsi.

A cura di Redazione Music

La faida tra Britney Spears e la famiglia è una delle cose di cui si è più parlato in questi anni quando si è raccontata la storia della popstar americana: la tutela legale, i numerosi problemi, le liti col padre e la sorella Jamie Lynn erano all'ordine del giorno. Per questo motivo il messaggio che la cantante ha postato su Instagram nel giorno del suo 41esimo compleanno ha lasciato i fan quantomeno stupefatti: Spears, infatti, ha postato due foto della sorella, una mentre suona una chitarra e l'altra mentre è seduta in cucina, con una didascalia che sprizzava amore da ogni parola, facendole gli auguri anche per uno show a cui sta partecipando.

"È il mio compleanno, ma tu sei il mio cuore, quindi sto pensando a te… congratulazioni per essere così coraggiosa, stimolante e per aver mostrato così tanto coraggio nel tuo spettacolo. Non sei sola… se qualcuno sa come ci si sente in questa situazione, beh quella sono io, sorellina mia!!! Ti voglio bene !!!". Parole d'amore rivolte alla sorella che sta partecipando a un reality show di celebrità intitolato "Special Forces: The Ultimate Test" ma che hanno insospettito i fan, memori di come veniva gestito il suo profilo Instagram durante la conservatorship quando tutto ciò che scriveva era prima controllato.

C'è chi si dice contento per questa pace ritrovata e chi sospetta che le sia stato hackerato l'account. Eppure subito dopo sono stati postate una serie di foto che riguardano la vita privata di Spears, anche se lei non si mostra: in una si vede l'albero di Natale, in un'altra il marito Sam Ashgari che le fa una sorpresa con una torta di compleanno e la scritta "Il primo compleanno", probabilmente facendo riferimento al primo post-tutela, mentre in altre due foto ci sono i figli con una dedica d'amore nei loro confronti. All'inizio del 2022 l'avvocato di Britney aveva inviato una lettera alla sorella della cantante chiedendo che la smettesse di parlare in maniera dispregiativa di lei al punto da spingere la popstar a scrivere: "Vorrei che tu facessi un test della macchina della verità in modo che tutte queste masse di persone vedano che stai mentendo spudoratamente su di me".