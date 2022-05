Britney Spears non farà il suo debutto al Met Gala 2022: su Instagram spiega il perché del rifiuto Britney Spears non farà il suo debutto al Met Gala 2022, spiegandone il motivo sul suo Instagram.

A cura di Redazione Music

In molti si aspettavano che Britney Spears partecipasse al prossimo Met Gala ora che è libera dalla costrizione della tutela legale del padre. Avrebbe quindi potuto fare il suo esordio in uno degli appuntamenti più importanti per la New York mondana, ovvero il gala annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York a cui partecipano tantissimi vip. Ma la cantante ha fatto sapere che questa volta salterà l'appuntamento.

Spears ha spiegato il perché con un post su Instagram – successivamente cancellato – in cui, senza girarci troppo attorno, ha spiegato che preferisce starsene a casa con la sua famiglia e i suoi animali: "Stavo per andare al Met Gala, poi, però, sono entrata nella vasca con il mio cane e mi sono messa il pigiama!!! Odio volare!!!” ha scritto la cantante che ha usato come scusa la sua paura di prendere l'aereo. Come notano negli usa, però, in queste ultime settimane Spears l'ha presa per volare a più riprese a Las Vegas dove qualcuno pensava che stesse organizzando una serie di concerti, cosa smentita, almeno per il momento, da TMZ.

La cantante sta facendo molto parlare di sé per le foto di nudo che sempre più frequentemente sta postando su Instagram, un modo per riprendere il possesso del proprio corpo. Nei giorni scorsi, invece, la cantante ha passato un brutto momento a causa di un aborto. Sempre sui social, poche settimane dopo aver annunciato di essere incinta del suo compagno Sam Ashgari: "È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare che abbiamo perso il nostro bambino miracoloso all'inizio della gravidanza. Questo è un momento devastante per qualsiasi genitori – avevano scritto in una nota congiunta -. Siamo grati per tutto il vostro supporto. Chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile".