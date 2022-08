Britney Spears: “Il mio corpo è stato abusato e manipolato, per questo oggi lo mostro” In attesa del suo ritorno discografico, Britney Spears torna a rivendicare la sua libertà di mostrare il proprio corpo.

A cura di Redazione Music

Britney Spears usa l'immagine e la conferma della sua collaborazione con Elton John nel nuovo singolo "Hold me closer" per tornare sull'uso che sta facendo della nudità su Instagram. Una scelta che deriva, probabilmente, anche sulle polemiche dei giorni scorsi con l'ex marito Kevin Federline che aveva spiegato che i loro due figli erano in imbarazzo per l0uso che la madre faceva proprio di Instagram e per le foto di nudo che aveva cominciato a postare da quando era terminata la tutela legale del Padre Jamie.

Rivolgendosi a voci conservatrici, quelle che evidentemente la criticano per le sue scelte, la cantante ha spiegato che dopo essere stata costretta a non essere libera per anni oggi vuole mostrare il proprio corpo: "Avevo tutto, ma ero distrutta dentro. Non ho mai voluto essere una di quelle ragazze che mostrano i propri corpi! Caz*ate! Provate a stare chiusi per quattro mesi senza chiavi. Ho il diritto di esprimere il mio corpo, bocca, occhi, cuore e piedi e mostrare quello che voglio!!! Il mio corpo è stato manipolato, maltrattato e lacerato da persone non mie amiche" spiega la cantante.

Oggi, però, ringrazia gli amici "che mi danno gioia e mi supportano" e spiega che non le importa "se il mio approccio con il mio sorriso superficiale offende qualcuno". Nei giorni scorsi la cantante è stata al centro di una polemica con lp'ex marito e i due figli adolescenti dopo che in un'intervista al Daily Mail Federline ha spiegato che da mesi i figli non vogliono vedere la madre, beccandosi la risposta di Spears che ha spiegato che comunque i due ragazzi mostrano odio nei suoi confronti e criticando la nuova moglie dell'ex marito. Dopo quella risposta lo stesso Federline, in accordo con i figli, ha postato alcuni video che mostrano un paio di litigi tra Spears e i figli. Nei prossimi giorni, Spears tornerà discograficamente con il singolo "Hold me closer" in coppia con Elton John.