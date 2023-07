Brian Molko dei Placebo indagato per vilipendio dopo le offese a Giorgia Meloni Il cantante dei Placebo Brian Molko è stato indagato per Vilipendio alle Istituzioni per le offese urlate dal palco contro la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A cura di Francesco Raiola

Il leader dei Placebo Brian Molko è indagato per vilipendio a seguito delle frasi pronunciate sul palco del Sonik Park Stupinigi a Nichelino, provincia di Torino. Il cantante dei Placebo era sul palco quando ha deciso di insultare la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, definendola "Pezzo di me*da, fascista, razzista" e concludendo con un "Vaffan*ulo". Già in quel momento, stando a quanto aveva scritto Torino Today "i carabinieri della tenenza cittadina, che si trovavano all'evento per fare ordine pubblico, hanno trasmesso una segnalazione alla procura di Torino che potrà fare le valutazioni del caso", e adesso il tutto è stato ufficializzato.

Contro il leader della band britannica è stato ufficialmente aperto un fascicolo per vilipendio alle Istituzioni dalla Procura di Torino, che hanno ritenuto offensive le parole pronunciate dal cantante. L'art. 290 del Codice Penale, ovvero "Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate" dice che "chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito (con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)". Insomma, il cantante dei Placebo rischia di dover rispondere davanti a un giudice italiano delle sue parole.

Sul palco piemontese, stando alle cronache dei giornali locali, il cantante dei Placebo aveva anche parlato a favore della comunità LGBTQI+ e del bisogno di difendere i figli delle coppie omosessuali, una frase detta, probabilmente, a seguito delle polemiche che qualche settimana fa ha invaso il nostro paese. Ma sono state le offese a Meloni ad aver portato i carabinieri a segnalare il caso al pubblico ministero del ‘turno urgenze' della procura del capoluogo piemontese. La band tornerà in Italia il prossimo 1 agosto per esibirsi allo Stadio Vanni Sanna di Sassari.