Boris 4, il testo della sigla scritta da Elio e le storie tese: Gli occhi del cuore, una storia nuova Da poche ore è possibile guardare la nuova stagione di Boris. All’interno anche la nuova sigla di Elio e le Storie Tese: Gli occhi del cuore, una storia nuova.

A cura di Vincenzo Nasto

La quarta stagione di Boris, 2022, foto di Comunicato Stampa

Dopo più di 10 anni dall'ultimo episodio, è ritornata nelle scorse ore una delle serie tv più iconiche del panorama italiano, diventata un fenomeno nazional popolare anche attraverso la dimensione meme riconosciuta nel suo pubblico: stiamo parlando di Boris, che ritorna per la quarta stagione in streaming su Disney Plus. Otto nuovi episodi con gli stessi protagonisti del passato, con Francesco Pannofino che interpreta il regista René Ferretti, in una nuova dimensione. Con il gran cast al completo, mancherà la compianta Roberta Fiorentina, scomparsa nel 2019, che interpretava Itala. Per la nuova stagione, Elio e le Storie Tese hanno deciso di dare un tocco di frizzantezza alla sigla, proponendo una versione rivisitata, dal titolo: "Gli occhi del cuore, una storia nuova".

Il significato di Gli occhi del cuore, una storia nuova

Dopo tre stagioni e un film, scritti e diretti da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo e dal compianto Mattia Torre, Boris ritorna in vita nella quarta stagione, in esclusiva su Disney Plus. La serie che ha raccontato il dietro le quinte della televisione italiana nei primi anni '10 del 2000, avrà una nuova veste e racconterà una trama che guarderà al temuto algoritmo televisivo, facendo attenzione alla sensibilità del pubblico e dell'opinione social. Una fotografia di un mondo nuovo, che Elio e Le storie Tese, che si erano occupati della sigla precedente, hanno voluto rimodernare, rivisitando il testo. È infatti online da poche ore "Gli occhi del cuore, una storia nuova", con una chiara direzione nel testo di ciò che si tratterà all'interno della serie tv. Elio infatti canta: "Gli occhi del cuore, canterò una storia nuova, con i personaggi a norma, me l’ha detto l’algoritmo della nuova piattaforma".

Il testo di Gli occhi del cuore, una storia nuova

Gli occhi del cuore…

Canterò una storia nuova, con i personaggi a norma

me l’ha detto l’algoritmo della nuova piattaforma.

Una trama articolata

e se una scena è complicata… Non lo famo, ma lo dimo.

Una serie audiovisiva,

dal futuro promettente

tra supermenni e amori teen

troverà il suo posticin.