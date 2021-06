Bono Vox non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia edha scelto di trascorrere qui in Italia la fine dell'estate. Il leader della storica band degli U2, è stato infatti avvistato a Porto Venere, in Liguria, dove è arrivato a bordo di uno yatch, per poi cenare in un famoso ristorante del posto con la moglie e alcuni amici, sperimentando i piatti tipici della cucina locale. Da indiscrezioni riportate da La Nazione arrivano anche dettagli sul vino scelto, con cena a base di Brunello di Montalcino.

Insieme a Bono anche The Edge

Una vacanza che Bono non sta facendo in solitaria, dato che con lui ci sarebbe anche l’inseparabile David Howell Evans, meglio noto come The Edge, chitarrista della band irlandese e grande amico di Bono che ama l'Italia quasi quanto lui e non sembra affatto casuale che la figlia, Hollie Evans, nel 2015 si è sposata a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena. E, in quell’occasione, c’erano tutti gli U2 al completo presenti.

Ma la riviera ligure non sarà il solo punto toccato da Bono nel corso di questa lunga vacanza in Italia, visato che lo yacht a bordo del quale si trova l'artista approderà anche in altri porti. A cominciare da quello dell'Isola d'Elba (è stato avvistato mentre era ormeggiato a Marciana Marina). In queste stesse zone Bono Vox era stato avvistato anche la scorsa estate, quando dal Mugello a Lucca aveva fatto un giro delle parti interne della Toscana.

Il messaggio di Bono per l'Italia durante il lockdown

L'amore per l'Italia di Bono Vox aveva trovato riscontro anche nel periodo di lockdown del 2020, quando il leader degli U2 aveva dedicato un messaggio a tutti coloro che stavano soffrendo, ma in particolare agli italiani, al tempo tra i più colpiti dalla pandemia: "Per gli italiani che l’hanno ispirata, per gli irlandesi… per tutti quelli che in questo giorno di San Patrizio sono in difficoltà e continuano a cantare… Per i dottori, per le infermiere, per chi presta soccorso in prima linea: è per voi che cantiamo".