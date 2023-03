Bob Sinclar racconta la prima volta in cui il pubblico ha cantato Pioli is on fire Abbiamo chiesto a Bob Sinclar di raccontarci cosa pensò la prima volta che ascoltò “Pioli is on fire”.

A cura di Redazione Music

Quando chiediamo a Bob Sinclar di raccontarci cosa ne pensa della "follia collettiva" per Pioli is on fire, il motivo che in Italia ha sostituito definitivamente il "Freed from desire" della canzone di Gala, il dj francese ride e quasi se ne stupisce ancora, nonostante sia ormai diventato un instant classic nelle discoteche italiane e un automatismo che sorprende ogni volta, anche al di fuori del giro del tifo milanista. A Fanpage.it Sinclar – nome d'arte di Christophe Le Friant -, uno dei dj più famosi e amati al mondo, autore di hit come World Hold On, Love Generation o Rock This Party (Everybody Dance Now) ha raccontato della prima volta che si è ritrovato a sentire quell'inno, senza rendersi conto di cosa stesse succedendo.

"È una cosa un po' folle – ha raccontato al telefono -, ero a Padova l'anno scorso, a Villa Barbieri, la serata era fantastica e ho messo su Gala, perché amo quella canzone, e al momento del ritornello tutto il pubblico ha intonato ‘Pioli is on fire', io non avevo idea di chi fosse Pioli, ma a volte gli italiani non cantano bene tutte le parole delle canzoni a causa dell'inglese e quindi cercavo di capire cosa stessero cantando. Non ne avevo capito il bisogno, pensavo fosse qualcosa che avesse a che fare col nord dell'Italia e solo dopo, quando è diventata virale su TikTok, gli italiani mi hanno spiegato che Pioli era l'allenatore del Milan. È incredibile come avvengono queste cose… Ma è anche questo che amo degli italiani, per questa creatività".

Ormai sono diventati anche piccoli classici i video delle reazioni del dj a quello che è diventato un inno della tifoseria milanista. Un tratto, quello del ritornello modificato, che nel calcio è abbastanza di moda da anni, sono stati molti quelli che hanno modificato quel Feed from desire, adattandolo di volta in volta a squadre o giocatori, ma quello milanista ha attirato l'attenzione di uno dei dj più noti al mondo, diventando in brevissimo tempo virale.