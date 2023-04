Blanco vola anche nella classifica mondiale degli album più ascoltati al mondo su Spotify al debutto Innamorato, ultimo album di Blanco, è terzo nella classifica Spotify dei più ascoltati al mondo nel weekend di uscita.

A cura di Redazione Music

Blanco esordisce in terza posizione tra gli album più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di debutto. Non c'ea dubbio che "Innamorato", secondo lavoro del cantautore sarebbe entrato in questa speciale classifica, bisognava solo capire in quale posizione. Non riesce, però, a entrare in top 10 "Un briciolo di allegria", la canzone in cui Blanco duetta con Mina, che è seconda tra le canzoni più ascoltate in questi giorni in Italia, giocandosi la vetta di questa classifica con il feat di Geolier e Marracash, in attesa di vedere anche quale sarà la posizione in cui esordirà in quella delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Il cantautore italiano ha dovuto piegarsi solo a due pezzi da novanta, ovvero il ritorno dei Metallica con "72 Seasons", che segue di sette anni l'uscita del precedente "Hardwired…To Self-Destruct" che fu pubblicato nel 2016, e "I've IVE", ovvero il primo album delle IVE, band sud coreana, nuova creatura della Starship Entertainment, che ha subito avuto enorme seguito anche negli Stati Uniti. Insomma, Blanco arriva dopo due uscite importanti a livello mondiale, ma riesce a tenere botta, anche se, come noto, la maggior parte degli ascolti arriva dal pubblico italiano, che spesso riesce a mandare progetti nazionali in questa speciale classifica. Una consolazione per Blanco che ultimamente ha dichiarato la sua voglia di riuscire a superare i confini nazionali.

C'era molta attesa per l'ultimo progetto del cantautore, che in pochi anni ha rivoltato la discografia italiane mescolando urban, post trap, pop, jungle e punk grazie anche all'enorme lavoro di Michelangelo. Un ritorno che sta ottenendo i primi risultati, soprattutto per la collaborazione con Mina, la cui canzone ha scalato le posizioni della Top 50 Italia posizionandosi stabilmente in seconda posizione con un paio di milioni di ascolti, a cui si aggiungono quelli del video che hanno raggiunto il milione e mezzo in pochissimi giorni.