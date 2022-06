Blanco torna a esibirsi dopo l’incidente: “Mi mancate” Con una storia su Instagram il cantante annuncia il ritorno sul palco nei prossimi giorni: “Volevo rassicurare tutti che le date del tour sono confermate”.

A cura di Andrea Parrella

Blanco (LaPresse)

Blanco annuncia il suo ritorno sul palco a poche settimane dall'infortunio che aveva messo in allarme i fan e in pericolo il suo tour. Con un messaggio pubblicato attraverso una storia Instagram, l'artista a ha svelato quando tornerà ad esibirsi: "Volevo rassicurare tutti che le date del tour sono confermate. Mi mancate. Ci rivediamo il 1 luglio a Rimini per i Tim Summer Hits e il 2 a Paestum".

L'incidente di dieci giorni fa

Poco meno di dieci giorni fa Blanco aveva pubblicato delle foto di sé in ospedale dopo un piccolo incidente: "Ciao belli, ho avuto un incidente per il quale devo stare per forza a riposo", questo il messaggio con una clip in cui si mostrava dispiaciuto. La data di Genova, rinviata proprio a causa dell'incidente, sarà recuperata prossimamente.

I prossimi impegni di Blanco

A dispetto di quanto lo stesso Blanco aveva tuttavia annunciato, non salteranno altri impegni delle prossime settimane, a dimostrazione di un recupero definitivo dall'incidente di qualche giorno fa. La data del Tim Summer Hits di Roma, infatti, verrà recuperata nell'ambito della stessa manifestazione, visto che il Festival estivo itinerante di Rai2 condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu si sposterà in tre diverse città e proprio a Rimini Blanco farà la sua apparizione.

Nostalgia, la ultima hit di Blanco

In ordine di tempo, è Nostalgia la ultima hit di Blanco. Il singolo è stato lanciato il 3 giugno 2022. Un altro singolo che andrà ad impreziosire la lunga lista di riconoscimenti ricevuti nell'ultima stagione: sono 28 i dischi di platino, 7 i dischi d'oro e oltre 1 miliardo di streaming totali che fanno di Blanco il più giovane artista di sempre a posizionarsi al primo posto della classifica Fimi/GfK per 18 settimane di fila. Un grande successo che sembra davvero inarrestabile.