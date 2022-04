Blanco si lancia sulla folla a un concerto e cade: “State bene? Sono un sacco di mer**” Stage diving fallito per Blanco durante un concerto a Roma. L’artista si è lanciato sul pubblico, ma è stato lasciato cadere.

A cura di Daniela Seclì

Blanco è di certo uno degli artisti più amati del momento. Molto apprezzato ben prima che calcasse il palco del Festival di Sanremo 2022, la sua popolarità è poi aumentata esponenzialmente dopo aver vinto l'evento, permettendogli di raggiungere un pubblico che non aveva ancora avuto modo di ascoltare i suoi brani. Presto lo vedremo insieme a Mahmood sul palco dell'Eurovision Song Contest, dove rappresenterà l'Italia con il brano Brividi. Intanto, i suoi concerti fanno il tutto esaurito in poche ore e Blanco, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi, si gode quei bagni di folla. Negli ultimi giorni, tuttavia, qualcosa è andato storto. Lo stage diving che intendeva fare, è fallito.

Blanco si lancia sul pubblico e cade: il video diventa virale

Blanco ha tenuto un concerto a Roma. I suoi fan, entusiasti, si sono goduti lo spettacolo e hanno intonato a memoria tutti i suoi brani. L'artista, poi, non ha resistito alla tentazione di fare stage diving. Si è lanciato sulla folla, fidandosi ciecamente dei suoi fan. Purtroppo, la fiducia non è stata ripagata. Coloro che si trovavano sulla sua traiettoria, probabilmente colti di sorpresa e con le mani impegnate con l'immancabile smartphone, lo hanno lasciato cadere. Per fortuna, però, nessuno si è fatto male.

La reazione di Blanco dopo la caduta dal palco

Blanco, dopo essere finito gambe all'aria, si è rialzato e si è avviato verso il palco. Una volta raggiunto il microfono, si è sincerato che tutti stessero bene: "State tutti bene? Anche i ragazzi nelle prime file, state bene?". Una volta notato che non c'erano state conseguenze spiacevoli a quello stage diving fallito miseramente, ha commentato l'accaduto con grande ironia: "Sono un sacco di mer** quando mi butto io". Scoppiando a ridere, infine, ha concluso: "Vi amo Roma, avete spaccato".