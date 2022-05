Blanco e il caso molestie, parla la ragazza del video: “Non andrebbe fatto con nessuno” Il video in cui Bianco viene toccato nelle parti intime da una fan ha un’autrice, che in queste ore ha raccontato in un’intervista quei momenti concitati in cui il fatto si è consumato davanti ai suoi occhi: “La ragazza si vantava, diceva alle persone con cui era “glielo ho toccato a Blanco”.

A cura di Andrea Parrella

Il video del concerto di Blanco palpeggiato da una ragazza tra la folla è sicuramente tra i temi di discussione degli ultimi giorni. Immagini che hanno generato un enorme dibattito perché in grado di dividere l'opinione pubblica tra chi ritiene si sia trattato di una vera e propria molestia e chi no.

Le parole della ragazza che ha realizzato il video

In queste ore ha parlato dell'accaduto Lucia Dalgri, la ragazza che ha filmato il tutto e postato il video su Tik Tok, involontaria autrice di immagini che solo a uno sguardo successivo, e una volta montata la polemica, hanno alimentato sì tante polemiche. La ragazza ha risposto alle domande del programma radiofonico di Radio 1 "Un giorno da pecora", descrivendo le sensazioni vissute in quei momenti e la reazione entusiastica della ragazza che ha toccato le parti intime del cantante. “Siamo arrivati al concerto già dalla mattina presto, per stare più vicini possibili al palco. Durante il live ho ripreso Blanco, perché non capita tutti i giorni di averlo così vicino", racconta la ragazza, spiegando poi cosa sia successo dopo:

“Ad un certo punto Blanco ha preso per mano il mio mio fidanzato, visto che aveva la mano protesa verso di lui. Nemmeno me n’ero accorta all’inizio e ho continuato a riprendere il live, finché non ho visto la mano di questa ragazza, che mi ha dato subito molto fastidio. Non è una cosa da fare: sei ad un concerto, hai di fronte un cantante e ti comporti così? Non andrebbe fatto con nessuno".

La condanna del gesto

Dalgri spiega di non essere riuscita a distinguere bene i tratti della persona che ha compiuto il gesto, ma prova a descriverla: "Una ragazza della mia età con un top nero e avrà avuto circa 17 anni, l’ho vista alla fine del concerto". Quando le chiedono come mai non si sia posta il problema di pubblicare quel video su Tik Tok poi diventato virale, lei ha spiegato: "Non pensavo potesse diventarlo e non mi aspettavo tutto quello che è successo in seguito". Secondo Giulia Dalgrì Blanco "se ne è accorto, non puoi non accorgertene se ti toccano così, e poi la ragazza gli ha toccato anche la pancia. A fine concerto ho sentito che questa ragazza diceva alle persone con cui era “glielo ho toccato a Blanco”". Infine dice la sua sull'atto della ragazza, che reputa grave, per quanto involontario: