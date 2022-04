Blanco canterà prima dell’Angelus del Papa: “Un regalo per i giovani in pellegrinaggio” Blanco, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo canterà a Pasquetta prima dell’Angelus di Papa Francesco.

A cura di Redazione Music

Blanco (LaPresse)

Da Calvagese al Vaticano, Blanco ne ha fatta di strada in questi ultimi anni, riuscendo a ritagliarsi un pubblico e uno spazio talmente ampio che abbraccia l'underground e il punk, il Festival di Sanremo, il rap e a breve anche i Papa, visto che il rapper vincitore con Mahmood dell'ultimo festival, sarà tra i protagonisti dell'Angelus del Papa il prossimo 18 aprile. Il cantautore è stato scelto dalla santa Sede per cercare di parlare ai giovani e fargli un regalo, per questo motivo canterà davanti ai 57 mila adolescenti provenienti da tutte le diocesi d’Italia, nel pellegrinaggio promosso dal Servizio Nazionale per la pastorale giovanile della Cei.

"Abbiamo pensato di fare agli adolescenti un regalo e infatti ci sarà anche il cantante Blanco, molto noto tra loro che canterà un brano" ha detto don Michele Falabretti, responsabile del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile della CEI, presentando l'evento. L'arrivo del Papa è previsto per le 17.30, ma prima del suo arrivo ci saranno personaggi della tv e della musica che li intratterranno, con la conduzione di Andrea Delogu e Gabriele Vagnato, coppia rodata anche dal programma di Rai2 Tonica. A partire dalle 16, infatti, comincerà la festa in piazza che vedrà impegnato anche un altro cantautore molto amato dai giovani, ovvero Matteo Romano.

Ma forse è proprio la presenza di Blanco che fa più rumore, soprattutto per la sua immagine anticonformista. Blanco è uno dei fenomeni musicali di questi ultimi anni, in grado di rinfrescare la scena, conquistarla con una serie di singoli – da "Mi fai impazzire" passando per "Notti in bianco" e "Blu Celeste" – che gli hanno permesso di arrivare, in coppia con Mahmood, da favorito per la vittoria dell'ultimo festival di Sanremo, cosa poi avverata grazie al singolo "Brividi". Mentre continua il tour nei palazzetti, che sta incontrando tutti sold out, Blanco si avvicina sempre più all'Eurovision, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio, dove la coppia cercherà di bissare il successo del 2021 dei Mneskin.