Blanco annuncia le date negli stadi: nel 2023 all’Olimpico e San Siro Dopo il successo dello scorso tour, Blanco annuncia la lavorazione del nuovo album e due date negli stadi per l’estate 2023.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'incredibile successo del "Blu Celeste Tour" in cui Blanco si è esibito in tutta Italia, conquistando ovunque sold out, il giovanissimo artista annuncia la lavorazione di un nuovo album, ma soprattutto due nuove date in concerto. Nell'estate 2023, infatti, ci saranno due nuovi appuntamenti a Roma e Milano.

Le nuove date a Roma e Milano

Con le 35 date del precedente tour, Blanco era riuscito a conquistare la vendita di ben 350.000 biglietti e stavolta, insieme al lavoro sul nuovo album, il vincitore di Sanremo grazie alla produzione di Vivo Concerti e Friends and Partners, si esibirà per la prima volta negli stadi, con due appuntamenti di livello, ovvero martedì 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano. A partire da venerdì 18 novembre saranno disponibili anche le prevendite, mentre dalla mattina di mercoledì 23 novembre sarà possibile acquistare i biglietti anche nei punti vendita autorizzati. Su Instagram il cantante ha pubblicato un video in cui, a suo modo, dà l'annuncio ai suoi fan che, immediatamente, hanno commentato il breve video.

Il successo di Blanco

Si tratta di un traguardo decisamente significativo per BLANCO che ha dimostrato di essere uno dei talenti più apprezzati della scena musicale pop italiana. In soli due anni, infatti, ha conquistato 49 dischi di platino e 3 dischi d'oro, senza dimenticare che il suo brano d'esordio, Blu Celeste, è arrivato a totalizzare più di un miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme, un risultato che lo porta in cima alle classifiche e lo introduce nell'Olimpo dei cantanti più ascoltati di sempre in Italia. Dopo la vittoria la Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, che li ha portati all'Eurovision, il 19enne ha continuato la sua ascesa, esibendosi sui palcoscenici più importanti d'Italia.