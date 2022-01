Billie Joe Armstrong dei Green Day condivide il video di Fedez che suona una sua canzone a Vittoria Uno scambio di storie tra Fedez e Billie Joe Armstrong dei Green Day hanno animato il profilo Instagram del rapper milanese: presente anche la figlia Vittoria, cullata sul dondolo dalla canzone Holiday.

L'amore di Fedez per il punk pop anni 2000 americano è ormai noto, ma stavolta ha superato se stesso. Dopo aver pubblicato una storia con la secondogenita dei Ferragnez, la piccola Vittoria, su un cavalluccio a dondolo, mentre il rapper suonava con la chitarra la hit "Holiday", taggando il frontman del gruppo Billie Joe Armstrong nella didascalia: "@billiejoearmstrong Vitto loves you", è arrivata la risposta di Billie Joe Armstrong dei Green Day, che ha condiviso nelle proprie storie l'immagine in questione. Un risultato inatteso per il cantante, che si è vantato nelle storie successive con la moglie Chiara Ferragni.

La reazione di Fedez al reposting di Billie Joe Armstrong

Un risultato inatteso per Federico Lucia, in arte Fedez, che prima ha espresso con un emoticon la felicità e la sorpresa per questa ricondivisione, per poi pubblicare qualche ora dopo un video che lo vede protagonista in una conversazione con la moglie Chiara Ferragni: "Il cantante dei Green Day ti ha mai repostato in una storia? Non me ne frega un ca*** che sei struccata". Il video termina con Fedez che, imitando la way-out di Obama dopo la seconda presidenza degli Stati Uniti d'America, lascia andare il microfono, concludendo con un sonoro "Boom". Una scena divertente, seguita poi anche dal test degli odori e dei sapori, a cui è sottoposto il cantante milanese, ancora positivo al Covid-19. mentre sua moglie Chiara è risultata negativa nelle ultime ore.

La sfida tra i Green Day e i Blink 182

Ulteriori tracce di questo amore per il punk pop primi 2000 è possibile vederne nell'immaginario costruito negli ultimi 10 anni, ma anche da alcuni riferimenti nei suoi testi lungo la sua carriera. Solo l'anno scorso il cantante aveva deciso di mettere alla prova il suo pubblico, ponendogli una sfida ardua: decidere quale tra le due band americane più importanti dei primi anni 2000 avesse il sopravvento, tra Green Day e i Blink 182. La sfida vide anche la partecipazione social del figlio di Chiara Ferragni e Fedez, che indossò la maglietta dei Green Day, mentre suo padre si coprì con quella dei Blink-182.

La moda degli smalti, in particolare quello nero

A unire Fedez e Billie Joe Armstrong, anche la moda degli smalti. Infatti, se il cantante dei Green Day è stato uno dei primi artisti degli anni 2000 a sdoganare l'uso dello smalto nero per gli uomini, parte di un processo nato negli anni '80 con artisti come Lou Reed e Steven Tyler, passando a Marilyn Manson e Pete Doherty, in Italia Fedez è stato uno dei primi a mettere in commercio la sua linea. Stiamo parlando dello scorso aprile, quando il cantante milanese aveva sdoganato le sue unghie di colore giallo e la sua linea Noon, aprendo definitivamente una stagione che avrebbe visto protagonisti anche Damiano dei Maneskin, che Achille Lauro e Boss Doms. Nel frattempo, Billie Joe Armstrong ha flirtato con la lingua italiana nello scorso lockdown, reinterpretando "Amico" di Don Backy, una riproposizione in italiano, composta dal testo di Mogol, della hit di Helen Shapiro "Keep Away From Other Girls". Nel video pubblicato, il cantante si scusa in anticipo "Please excuse my Italian", intonando poi la canzone, con l'accompagnamento degli altri membri dei Green Day.