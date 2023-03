Billie Eilish ha cancellato tutte le app dei social dal suo telefonino: “Odio internet” La cantante vincitrice dei Grammy Awards ha dichiarato di non essere più a suo agio con l’idea di fondo dei social media e ne ha preso le distanze.

Billie Eilish ha ammesso di aver cancellato le sue app di social media dal telefono a causa della sua complicata relazione con Internet. La cantante vincitrice dei Grammy Awards ha dichiarato di non essere più a suo agio con l' idea dei social media, così ha deciso di prendere le distanze come ha spiegato in "Conan O'Brien Needs a Friend", nel podcast del conduttore, ospite insieme a suo fratello Finneas. "Non guardo più i social", ha detto la cantante 21enne, "ho cancellato tutto dal mio telefono". Si tratta di una mossa importante soprattutto per la cantante che si è autoproclamata più volte "bimba di internet".

Le parole di Billie Eilish

Billie Eilish è una nativa digitale e spiega che per lungo tempo è stata parte integrante di lei, però ora qualcosa è cambiato nel suo rapporto personale. C'è qualcosa che non va, che le fa produrre troppa ansia: "Per me è stato una parte così grande… non della mia infanzia, non ero una iPad baby grazie a Dio, ma onestamente, mi sembra di essere cresciuta nel momento perfetto in cui internet non era così ‘internettoso’. Ho avuto una bella infanzia e facevo cose tutto il tempo. Poi sono diventata una pre-adolescente, e c’erano gli iPhone”.

I social dopo la popolarità

Man mano che la sua fama cresceva, il rapporto con i social media cambiava, ritrovandosi a essere spenta ogni volta che si ritrovava online: "Quando hanno cominciato tutti a parlare di me, ha iniziato a non piacermi. Non mi piace, mi dicevo". Ha poi spiegato di aver visto un "video serio" che parlava di lei descrivendola come una "persona orribile" e questo non le è andato giù.

Leggi anche Il nuovo fidanzato di Madonna è Josh Popper, istruttore di boxe che ha 35 anni di meno

Tendo a credere a tutto ciò che trovo su Internet. So per certo che è stupido e non dovrei farlo perché ho la prova che non è tutto vero. Quasi niente di tutto ciò è vero. Sono, tipo, piccole cose, come piccole bugie bianche che vanno oltre la testa di tutti, ma tutti poi finiscono per crederci.

Billie Eilish ha anche parlato della sua presenza sui media online e della body positity e delle aspettative irrealistiche sulle giovani donne: “Se indosso ciò che è comodo, non sono una donna”, ha detto, “se mi svesto, invece sono una puttana". Il podcast sarà disponibile dal 27 marzo.