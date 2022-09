Biglietti per il concerto di Robbie Williams a Bologna a gennaio 2023: prezzi e dove acquistarli Robbie Williams sbarcherà il 20 gennaio 2023 a Bologna per inaugurare il suo XXV Tour: come e dove acquistare i biglietti.

A cura di Vincenzo Nasto

Robbie Williams 2022, foto di Darrian Traynor/AFL Photos per Getty Images

L'annuncio c'è stato: Robbie Williams, la popstar inglese, festeggerà anche in Italia il suo 25esimo anno di carriera da solista. L'ex frontman dei Take That si esibirà il prossimo 20 gennaio a Bologna, esattamente alla Unipol Arena, per il suo XXV Tour. Sul palco, oltre a salire tutta la storia di Robbie Williams, anche l'ultimo progetto concepito, che dà il proprio nome al tour: ma l'Italia sarà solo il primo punto di approdo, per poi arrivare a città come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona. L'attesa per acquistare i biglietti è tanta, e Robbie Williams ha scelto di rendere disponibili i ticket, in anteprima, il prossimo mercoledì 28 settembre sul suo store ufficiale.

Quanto costano i biglietti per il tour di Robbie Williams a gennaio 2023

È stato reso pubblico il costo dei biglietti per il prossimo concerto a Bologna di Robbie Williams, il 20 gennaio 2023. Come annunciato dalla Unipol Arena, sui suoi profili Instagram, sarà possibile acquistare i pacchetti ufficiali, che includono l'ingresso prioritario e biglietti riservati per tutte le date solo su eventtravel.com. Nel tour autunnale che si concluderà il 1° novembre a Dublino invece, il costo dei biglietti si è aggirato dai 95 euro per i ticket standing, fino ai 195 per il parterre. Qui i biglietti per Bologna:

Parterre in piedi: 95.00€ + prev. 14.25€

Parterre in piedi Early Entry: 120.00€ + prev. 18.00€

Primo Settore Numerato: 100.00€ + prev. 15.00€

Secondo Settore Numerato: 95.00€ + prev. 14.25€

Tribuna frontale numerata: 90.00€ + prev. 13.50€

Dove acquistare i biglietti per il concerto a Bologna

Una formula diversa scelta questa volta da Robbie Williams, per la prevendita dei biglietti per il suo concerto d'apertura del XXV Tour. Per acquistare i biglietti del concerto a Bologna il prossimo 20 gennaio, si potrà accedere il 28 settembre allo store ufficiale del sito dell'artista dalle 10.00, mentre la vendita generale partirà dalle 10.00 di venerdì 30 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Il calendario e le date del tour