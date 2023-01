Beyoncé si esibisce dopo quattro anni, i video dell’evento trapelano nonostante le restrizioni Beyoncé ieri sera ha regalato uno spettacolo indimenticabile agli invitati all’evento organizzato dall’hotel di lusso Atlantis The Royal a Dubai: la diva è tornata su un palco per esibirsi dal vivo dopo oltre 4 anni. “Vietato fare video o foto”, ma qualcuno è riuscito a filmare anche pochi secondi dello show condividendo tutto sui social.

A cura di Gaia Martino

Beyoncé ieri si è esibita su un palco, dal vivo, dopo poco più di quattro anni dalla sua ultima esibizione in pubblico risalente a luglio 2018 sul palco del Global Citizen Festival a Johannesburg, in Sudafrica. L'ex Destiny's Child ieri sera ha regalato uno spettacolo indimenticabile agli invitati all'hotel di lusso Atlantis The Royal, a Dubai: stando a quanto si legge su Rockkol, la diva sarebbe stata pagata 24 milioni di dollari per esibirsi, davanti a pochi spettatori selezionati, per circa un'ora e mezza, con l'obiettivo di fare pubblicità alla struttura. Il concerto negli Emirati Arabi però, stando a quanto testimoniato da un presente, era estremamente blindato, al punto che gli organizzatori avrebbero chiesto agli spettatori di evitare di scattare foto o registrare video durante l'evento. Nonostante ciò, qualcuno è riuscito a firmare pochi secondi dello show senza farsi beccare.

Il concerto di Beyoncé dopo 4 anni lontana dal palco

Nonostante lo show sia iniziato con un'ora di ritardo, si legge su Rockol, Beyoncé ha regalato uno spettacolo indimenticabile ai spettatori presenti. Coreografie, scenografie teatrali e fuochi d'artificio hanno arricchito lo show della "Queen", come la chiamano i fan, che ha indossato diversi abiti, dai più sontuosi ai più "corti".

Nonostante sullo sfondo delle sue esibizioni sarebbe apparsa una riproduzione della "Scuola di Atene" di Raffaello, allusione al titolo del suo ultimo album Renaissance, la cantante non avrebbe eseguito dal vivo neanche una canzone del disco: ha cantato in un'ora e mezza i suoi brani più celebri come Halo, XO, Crazy in love, Naughty girl, Drunk in love, Freedom, Be alive. Questa la setlist: At Last, XO, Flaws and All, Ave Maria, Halo, Brown Skin Girl, Be Alive, Otherside, Bigger, Spirit, Freedom, I Care, Beautiful Liar, Crazy in Love, Countdown, Naughty Girl, Drunk in Love.

Leggi anche Francesca Michielin invita Rosalinda Cannavò al suo evento dopo le imitazioni a Tale e Quale Show

Durante lo show la cantante ha anche duettato con la figlia Blue Ivy Carter, nata dal matrimonio con Jay Z, sulle note di Brown skin girl. L'intera famiglia era presente all'evento: si legge che in platea, tra gli ospiti, c'erano il marito rapper, i gemelli Rumi e Sir, la madre Tina Knowles Lawson, il padre Matthew Knowles. Tra gli invitati VIP anche Chloe e Halle Hailey, Rebel Wilson, Nia Long e Kendall Jenner.