“Beyoncé è stata arrogante”, l’accusa per l’uso di canzone senza permesso e la risposta della cantante Botta e risposta tra Beyoncé e i Right Said Fred per l’uso della prima di un pezzo di I’m too sexy.

A cura di Redazione Music

I Right Said Fred, duo formato nel 1989 dai fratelli Richard e Fred Fairbrass, ha definito Beyoncé arrogante per aver usato un sample del loro successo I’m Too Sexy in "Alien Superstar", canzone contenuta nell'ultimo album della popstar, "Renaissance" senza averglielo chiesto o, quantomeno, averli avvisati. La canzone è il loro cavallo di battaglia e una delle canzoni simbolo degli anni '80-'90 (fu pubblicata nel 1991 e inserita nel loro album di debutto "Up"). "Solitamente l'artista ci chiama, ma Beyoncé non lo fa perché è una persona così arrogante", hanno detto i due al Sun -. "Probabilmente aveva pensato ‘venitemi a prendere', quindi ne abbiamo sentito parlare dopo il fatto, quando l'aveva già fatto".

La popstar li ha ovviamente inclusi nei credits ma evidentemente si è limitata a un lavoro discografico, senza contattarli per avvisarli della voglia di inserire un campionamento della loro canzone. "Per usare la nostra melodia hanno bisogno del nostro permesso, quindi ci inviano la demo e noi la approviamo e in tal caso otteniamo un credito di co-scrittura – hanno detto -. Per questa cosa di Beyoncé sono accreditati 22 autori, è ridicolo, quindi avremmo circa 6 centesimi. Pensiamo che il motivo per cui sta accadendo questa cosa, oggi, sia perché arrivano pochissimi soldi dalle vendita effettive e gli amici, i partner di golf, gli ingegneri, i booker e il ragazzo che porta la coca, ne vogliono tutti una fetta". Insomma, i due fratelli non l'hanno presa benissimo anche se in passato non era sembrato così.

Lo sottolineano anche i rappresentanti di Beyoncé che scrivono: "I commenti fatti dai Right Said Fred che hanno affermato che Beyonce ha usato "I'm Too Sexy" in "Alien Superstar" senza permesso sono errati e incredibilmente denigratori. Il permesso non è stato solo concesso per il suo utilizzo, ma in passato loro stessi hanno pubblicamente parlato della loro gratitudine per essere presenti nell'album. Per la loro canzone non c'era l'uso della registrazione del suono, veniva utilizzata solo la composizione. L'autorizzazione è stata richiesta al loro editore l'11 maggio 2022 e l'editore ha approvato l'uso il 15 giugno 2022. Sono stati pagati per l'utilizzo nell'agosto 2022. Inoltre, la percentuale di copyright degli autori di Right Said Fred rispetto all'uso di "I'm Too Sexy" è una parte sostanziale della composizione. Collettivamente, gli scrittori di Right Said Fred possiedono più di qualsiasi altro scrittore singolo e hanno il merito di co-sceneggiatori. Questa accusa è falsa". In passato la canzone dei RSF è stata usata anche da Drake e Taylor Swift.