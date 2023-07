Beyoncé cancella la tappa del Renaissance Tour a Pittsburgh: “Problemi logistici” People.com fa sapere che la tappa del Renaissance Tour di Beyoncé a Pittsburgh è stata cancellata per “problemi logistici”. Il sindaco non ci sta: “Stiamo cercando di capire cosa è successo, la città era pronta ad accoglierla con una giornata speciale”.

A cura di Gaia Martino

I fan di Beyoncé che attendevano la diva a Pittsburgh, città nel sud della Pennsylvania, dovranno scegliere un altro stadio per assistere al Renaissance Tour, il super live della famosa cantante che fa il giro del mondo. People.com fa sapere che la tappa all'Acrisure Stadium che era in programma per il 3 agosto è stata cancellata definitivamente. Il motivo, si legge, sarebbe legato a "questioni logistiche e problemi di pianificazione".

Sebbene l'account stesso dello stadio abbia dato l'annuncio, il sindaco di Pittsburgh, Ed Gainey, ha confessato che la città era preparata all'arrivo di Beyoncé e che la cantante sarebbe stata accolta con "una giornata speciale" a lei dedicata. Avrebbe deciso di lavorare affinché si trovi una soluzione: "Siamo in contatto con l'organizzazione dell'evento per capire cosa ha portato alla cancellazione definitiva e se c'è qualcosa che possiamo fare per trovare una nuova data o location per lo spettacolo", le parole di Gainey riportate dal tabloid People.

Il silenzio di Beyoncé riguardo la cancellazione della tappa

Si legge che Beyoncé non si sarebbe espressa riguardo l'improvvisa cancellazione della tappa a Pittsburg: il Reinassance Tour, partito lo scorso 10 maggio a Stoccolma, dopo aver terminato la tappa europea, debutterà in Nord America a Toronto, il prossimo sabato. Il Reinassance Tour dovrebbe concludersi a Kansas City, in Missouri, il 1 ottobre 2023. Anche quest'ultima data era stata cancellata, ma riprogrammata: lo spettacolo sarebbe dovuto andare in scena il 18 settembre, ma il GEHA Field all'Arrowhead Stadium ha annunciato recentemente che è stato posticipato al 1 ottobre. Stesso discorso per la tappa di Seattle, che andrà in scena il 14 settembre. Tutti i problemi sono stati risolti, fatta eccezione per Pittsburgh, città nella quale la diva non si esibirà.