Bersani contro autotune e Sfera, Frankie Hi-Nrg: “La forma rende bravo l’artista? Siamo fot*uti” La critica di Samuele Bersani dopo l’esibizione di Sfera Ebbasta compromessa dalla mancanza di autotune ha creato dibattito. A dire la sua Frankie Hi-Nrg il quale si è detto contrario al parere del cantautore: “Stimo e rispetto Samuele ma non sono per niente d’accordo”.

A cura di Gaia Martino

L'ultimo post di Samuele Bersani ha creato dibattito. Il cantautore emiliano due giorni fa, senza far nomi, ha criticato un rapper per un'esibizione non esattamente brillante compromessa dalla mancanza di autotune: "Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima cantata si stacca l'autotune per qualche secondo sul palco ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia di sbattere ali di cera" sono state le parole scritte tra le note del telefono e postate su Instagram. Il riferimento è caduto subito su Sfera Ebbasta, protagonista di un video circolato su Tik Tok nel quale, durante una data del suo concerto, perde l'intonazione per un problema tecnico all'autotune. L'opinione pubblica si è così divisa e a prendere le difese del rapper, pseudonimo di Gionata Boschetti, è Frankie Hi-Nrg che in risposta ad un tweet di Paolo Giordano ha così commentato: "Rispetto e stimo Bersani, ma non sono per niente d'accordo".

Il commento di Frankie Hi-Nrg

In risposta ad un tweet del giornalista Paolo Giordano che ha condiviso l'ultimo post di Bersani commentandolo – "Gigantesco Samuele Bersani. Deride con classe i poveretti che, senza autotune, sono solo gallinacci stonati (in questo caso pare sia Sfera Ebbasta). Se si incazza persino il più garbato e rispettoso dei cantautori, beh, io due domandine me le farei" – è comparso il pensiero di Frankie Hi-Nrg, pseudonimo di Francesco Di Gesù. Il rapper e produttore discografico ha così replicato: "Se è la forma a rendere bravo l'artista, allora siamo fot*uti". Quando il giornalista ha risposto a sua volta scrivendo "In questo caso pare che la forma sia la sostanza", Frankie ha continuato:

In questo caso c'è il rant di chi vuole vedere la forma come sostanza. Rispetto e stimo Samuele da sempre, ma non sono per niente d'accordo. E te lo dice uno che "rappa perchè non è capace di cantare" (vecchio adagio degli anni '90, promosso da persone intonate).

Quando un utente ha continuato il botta e risposta sostenendo che chi canta dovrebbe saper cantare, ha aggiunto: "E quindi chi usa l'autotune non è un cantante meno bravo, ma non è un cantante. Come chi usa le sequenze non è musicista quindi. Bene". "Ciao maestà Frankie, sai che per me sei un padre fondatore. Capisco cosa intendi, ma tu ti riferisci ad artisti unici con uno stile unico, riconoscibile, pioniere e coraggioso. Non a un plotone di replicanti con testi risibili e la sola velleità di fare soldi" ha replicato a sua volta Giordano, così Frankie Hi-Nrg ha concluso:

