Beach on the Beach, la sigla tormentone che entrò in Top Ten nel 1991 La morte di Gino Cogliandro dei Trettré ci riporta a uno dei tormentoni estivi più ballati degli anni '90: "Beach on the Beach".

La morte di Gino Cogliandro ci riporta a uno dei tormentoni estivi più ballati di una stagione televisiva di tanti e tanti anni fa. Era il 1991 e la sigla del Tg delle Vacanze, striscia satirica in onda su Canale 5 d'estate nel pre-serale, era proprio Beach on the Beach. Terminò alla posizione numero 72 tra i singoli più venduti nel 1991, ma riuscì a raggiungere la Top Ten al momento del lancio.

Il testo di Beach on the Beach

Beach on the Beach, scritta da Claudio Mattone, è un motivetto che ti entra in testa grazie al suo continuo bilanciare il dialetto napoletano con l'inglese. E così: "Senza fare il love non si può star" oppure "Quante signorine very nice, fanno uscire pazzi tutti i boys".

Beach on the Beach

sotto ‘o sole la pelle brucc’

sott ‘a luna ancor di piu’

quando fa ‘o reflex sopra il mar

senza fare il love non si puo’ star… oh baby.

Beach on the Beach

femmene e uommene vanno a cacc’

di occhi neri e di occhi blu

quante signorine very nice

fanno uscire pazzi tutti i boys

l’estate e’ qua’… you know

per farci innamorare ad ogni eta’… you konw

frenare un poco e poi lascirsi andar… you konw

in fondo sai che quando torni back alla citta’

tutto finira’

mannaggia ma… you know

per ora siamo ancora in summertime… you konw

e allora che ci stiamo a preoccupa’… you konw

la senti questa musica… you dance insieme a me?

Se mi dici no m’ammazzo.

Beach on the Beach

io m’appiccio come una micc’

se mi guardi un po’ di piu’

pensa tu se poi ci scappa un kiss

o se poi per caso mi dici yes… aiuto!

Beach on the Beach

statte attenta che io so’ pacc’

non ti lascio andare piu’

tanto e’ tutto scritto nelle stars…

due cosi’ dovevano in contrars…

l’estate e’ qua… you konw.

Beach on the Beach

sotto ‘o sole la pelle brucc’

sott ‘a luna ancor di piu’

quando fa ‘o reflex sopra il mar

senza fare il love non si puo’ star…

Beach on the Beach

femmene e uommene vanno a cacc’

di occhi neri e di occhi blu

quante signorine very nice

fanno uscire pazzi tutti i boys… everybody.

Beach on the Beach

sotto ‘o sole la pelle brucc’

sott ‘a luna ancor di piu’

quando fa ‘o reflex sopra il mar

senza fare il love non si puo’ star…

che ci vuoi fa’ boh!