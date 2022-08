Battiti live 2022, la scaletta della puntata stasera in tv: cantanti e ospiti del 10 agosto Questa sera, mercoledì 10 agosto, andrà in onda su Italia 1 l’ultima puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live, un best off che riproporrà alcuni degli artisti saliti sul palco pugliese.

A cura di Redazione Music

La serata finale di Radio Norba Cornetto Battiti Live va in onda in maniera eccezionale oggi, mercoledì 10 agosto, dopo lo spostamento dovuto alla messa in onda di Grease, per ricordare Olivia Newton-Jones nel giorno della sua scomparsa. Quella di questa sera è un best of delle cinque puntate andate già in onda tra luglio e agosto, quindi si potranno vedere alcuni degli artisti che hanno calcato il palco delle diverse città in cui è stato registrato Cornetto Battiti Live nelle scorse settimane, accompagnati come sempre dai conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci coadiuvati da Mariasole Pollio. Gli artisti e le canzoni che hanno caratterizzato questa edizione confluiranno anche in una compilation.

La scaletta di Battiti Live Best of per la puntata del 10 agosto

Non sono ancora noti tutti gli artisti che rivedremo durante questo best of ma di certo ci saranno Marco Mengoni, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Achille Lauro, Elodie, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Sangiovanni, Irama, Alvaro Soler, Boomdabash, Annalisa e Alessandra Amoroso. Tutti artisti che con la loro musica e con le canzoni pensate per la stagione più calda hanno accompagnato i fan in questa estate e che gli spettatori potranno ritrovare in una compilation ad hoc in cui saranno riproposte tutte le canzoni ascoltate sul palco pugliese.

Battiti Live 2022 stasera in tv, gli orari e dove vederlo

Quest'ultima puntata di Battiti Live sarà trasmessa in diretta su Italia 1 dalle 21.20 con la possibilità di guardarla anche in streaming grazie a Mediaset Infinity. Le esibizioni sono state registrate sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani a cui si sono aggiunte anche esibizioni in tre località turistiche pugliesi. Le scorse puntate hanno avuto un buon risultato per quanto riguarda gli ascolti la cui media è stata dell'11,3% di share (15,2% di share attiva) e un risultato ancora migliore tra i giovani, con una media del 23,7% di share tra i 15-24enni con puntate che hanno superato il 30%.