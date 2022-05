Battiato mi spezza il cuore, il testo e il significato della canzone di Morgan dedicata al Maestro A un anno dalla scomparsa del Maestro Franco Battiato, verrà pubblicato l’inedito di Morgan “Battiato mi spezza il cuore”, presentato a Domenica In.

A un anno dalla scomparsa del suo "padre putativo" Franco Battiato, Morgan ha deciso di dedicare una canzone, che è anche una poesia, dedicato al Maestro della musica italiana. Il brano si intitola "Battiato mi spezza il cuore" e sarà l'ennesimo tributo dello spettacolo italiano al Maestro, che sarà ricordato nelle prossime ore anche attraverso il documentario Rai "Il coraggio di essere Franco", un viaggio nella vita dell'artista con la voce narrante di Alessandro Preziosi. Proprio all'interno del documentario sarà possibile ascoltare il nuovo inedito di Morgan, anche se il frontman degli ex Blu Vertigo, aveva già anticipato il brano negli scorsi giorni nella trasmissione "Domenica In". La poesia è contenuta anche nel libro "La voce del padrone" di Fabio Zuffanti, una biografia del cantante siciliano, che ha avuto la prefazione scritta proprio da Morgan.

Una poesia diventata canzone

Il 18 maggio 2021 lasciava la terra il Maestro Franco Battiato, un colpo per la musica italiana, ma soprattutto per Morgan, che già ai tempi dei Blu Vertigo citava il cantante siciliano in "Capire Battiato". Nel frattempo, una delle poesie del cantante, dedicate proprio a Battiato, è finita in una delle biografie più accreditate sul cantante, "La voce del padrone" di Fabio Zuffanti. Un testo che non poteva che farsi accompagnare da un tappeto musicale, da presentare in uno dei lavori biografici che la Rai ha prodotto per celebrare la vita di Battiato. Infatti "Battiato mi spezza il cuore" rientrerà nelle prossime ore nel documentario "Il coraggio di essere Franco", un viaggio nella vita dell'artista con la voce narrante di Alessandro Preziosi. Il brano sarà possibile ascoltarlo anche sulle piattaforme streaming dal prossimo 20 maggio.

Il significato della canzone e il legame tra Morgan e Battiato

Un legame, quello che ha unito Morgan e Franco Battiato di lunga dato, ultratrentennale. Come la prima volta che si son conosciuti, anche grazie alla presenza del tastierista Filippo Destrieri, che li ha presentati: lì Morgan parlò per la prima volta con Franco Battiato. Un incontro casuale, che divenne sicuramente più fitto nel 1995, quando al concerto del Primo Maggio, i due si riconobbero, con il Maestro che fece i complimenti a Morgan per ciò che stavano esprimendo allora i Blu Vertigo, sia a livello sonoro, che testuale. Proprio sulla seconda parte, il cantante si soffermò su alcuni punti critici, che fecero però da apripista a un rapporto durato negli anni, permettendo a Morgan di considerare un "padre putativo" una delle figure più importanti del cantautorato italiano. Proprio da questo contesto, quasi familiare, del loro rapporto, nasce "Battiato mi spezza il cuore" di Morgan: proprio il cantante milanese racconta tutte le sensazioni di quando i due erano in contatto, una figura speciale. Un vortice di emozioni che permettono anche a Morgan di raccontare la sua scomparsa come una perdita familiare, come di un maestro a cui troppo presto la vita è stata tolta.

"Battiato mi spezza il cuore" è la canzone di Morgan

Il testo di Battiato mi spezza il cuore

Battiato mi spezza il cuore

e non ci posso pensare

Battiato mi riporta bambino

è sempre stato speciale,

così diverso da tutti

forse per questo

ritorna se stesso.

O chissà,

Battiato mi spezza il cuore

e non ci voglio pensare

Battiato che mi ha ridato

il bambino

è sempre stato gentile

molto diverso da tutti

e per questo

mi ricorda me stesso.

Mio padre

Battiato mi spezza il cuore

e non ci voglio pensare

Battiato, che ritorna

bambino

è sempre stato signore

al di sopra degli altri

ed è per questo

che più in alto

mi porta il canto

ma ti spezza il cuore