Barbados ha dichiarato Rihanna eroina nazionale Rihanna è stata insignita del titolo di “eroina nazionale” del suo stato natio: Barbados. La cantante, infatti, ha partecipato alla cerimonia in occasione dell’anniversario dell’indipendenza dal Regno Unito.

A cura di Ilaria Costabile

Rihanna è una delle artiste più amate e famose del mondo, tra le cantautrici più apprezzate e ascoltate di sempre e adesso è stata insignita anche del titolo di "eroina nazionale" dal suo Stato natale, Barbados, nel giorno in cui cade l'anniversario dell'indipendenza dal Regno Unito.

Rihanna alla cerimonia di Stato

La cerimonia per la Festa per l'Indipendenza si è svolta nella città di Bridgetown, capitale di Barbados, dove Rihanna è cresciuta e ha studiato prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Durante questa occasione così importante, Mia Mottley, il primo ministro ha insignito la cantante del titolo e ha dichiarato: "Possa tu continuare a brillare come un diamante e portare onore alla tua nazione con le tue opere, con le tue azioni". La cantante ha sempre parlato con orgoglio della sua provenienza e in ogni suo lavoro, sia sul piano musicale che su quello imprenditoriale non hai mai dimenticato le sue origini. Anche per questo motivo, quindi, Rihanna è la seconda donna nella storia dello Stato a ricevere questo riconoscimento, su undici personalità che lo hanno accolto negli anni.

Barbados è la più giovane repubblica del mondo

Dopo circa 400 anni di dominazione britannica, lo stato caraibico di Barbados ha destituito la Regina Elisabetta come capo di Stato, attestando così quell'indipendenza già guadagnata nel 1966 e diventando, quindi, la repubblica più giovane al mondo. È stata insignita del ruolo di presidente una donna, Sandra Mason, che dal 2018 figurava già come governatrice generale. La sua elezione era stata confermata il mese scorso, ma l'insediamento effettivo è avvenuto nel giorno del 55esimo anniversario dell'indipendenza, per l'appunto il 30 novembre. Alla cerimonia, svoltasi a Bridgetown, hanno partecipato oltre a Rihanna, anche il Principe Carlo, il quale ha riconosciuto "l'atrocità della schiviatù" a cui per anni è stata costretta l'isola, sottolineando quanto un simile trattamento non giovi alla memoria della storia inglese.