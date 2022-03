Bambina ucraina canta la canzone di Frozen in un rifugio, l’autrice risponde: “La tua voce è magica” Una bambina ucraina canta in un rifugio “Let it go” del film Frozen. L’autrice della canzone le risponde su twitter, invogliandola a continuare: “Il modo in cui la canti è magico e guarisce il cuore di chi sta ascoltando”.

A cura di Ilaria Costabile

Sono ormai decine di migliaia i video che raccontano sui social il conflitto tra Russia e Ucraina, da quelli in cui si vedono bombardamenti, si sentono sirene spianate a quelli in cui, invece, si vede la resistenza dei civili che non abbandonano le loro città e altri in cui centinaia di persone si trovano stipate in bunker che possano salvarli da esplosioni improvvise. Su Twitter sta girando da qualche ora un video che vede una bambina ucraina intenta a cantare la canzone più famosa del film "Frozen", uno dei film animati della Disney più famosi e amati di sempre. La voce angelica della piccola è arrivata fino all'autrice della canzone Kristen Anderson-Lopez che, quindi, non ha esitato nemmeno un minuto a rispondere alla bambina, mostrandole tutto il suo sostegno.

Il video da milioni di visualizzazioni

Una canzone che chiunque avrà ascoltato almeno una volta, che il film l'abbiano visto o meno, ma "Let it Go" è diventata un simbolo di liberazione, di affermazione e anche di speranza, tradotta in almeno 40 lingue diverse, ricevendo anche riconoscimenti importanti come il disco d'oro in alcuni paesi. Per questa ragione il video che sta girando su Twitter acquisisce un valore ancor più significativo. La piccola che canta con enfasi le strofe del brano, attorniata da tanti connazionali che sono rinchiusi insieme a lei e la sua famiglia nel bunker, restituisce un briciolo di magia, un barlume di speranza in un momento completamente nero, da cui la via d'uscita è ancora lontana.

Le parole dell'autrice

A supportare questa piccola esibizione è proprio l'autrice della canzone, Kristen Anderson-Lopez che dal suo account riposta il video in cui la bambina timidamente canta invogliata dai genitori che intanto la riprendono e scrive: