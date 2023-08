Baby K colpita a un concerto cancella tutti i suoi show: “Finita in ospedale per un trauma al seno” La cantante ha raccontato di essere rimasta ferita dopo il concerto di Teramo dello scorso 31 luglio. Scesa al palco, non sarebbe stata messa in sicurezza dalle autorità. “Sono stata caricata da una donna in maniera così forte che ho subito un trauma al seno”. Ora è costretta a cancellare tutte le sue date fino al termine dell’estate.

A cura di Giulia Turco

Baby K nel bel mezzo delle sue date estive sarebbe rimasta ferita al termine di un concerto. Un’esibizione durata circa venti minuti, che si è svolta nella serata di venerdì 28 luglio al parco fluviale di Termano. Dopo la performance, la cantante sarebbe scesa dal palco e, facendosi largo tra la folla, sarebbe stata colpita con violenza da una donna, che le avrebbe provocato un trauma al seno.

Baby K racconta l'accaduto sui social

Secondo Baby K la colpa dell’accaduto sarebbe delle autorità, che non avrebbero adeguatamente gestito la calca e mantenuto l’ordine pubblico. “La polizia è proprio lì per mantenere e gestire l’ordine e invece ha fatto il contrario”, ha raccontato l’artista tramite alcune storie sui social. Al contrario avrebbero “aperto le transenne in un terreno dislivello, dove io continuavo a cadere. Si è creata una tale calca, avevo bambini alle ginocchia e continuavo a ripetere che qualcuno poteva farsi male”, prosegue il suo sfogo. A quel punto una donna l’avrebbe colpita. “Sono stata caricata da una donna in maniera così forte che ho subito un trauma al seno, sono andata in ospedale”.

Costretta a cancellare i prossimi show

Non solo la rabbia e lo spavento per l’accaduto, ma anche il danno di diversi fermare con le date dei suoi concerti. A quanto pare Baby K sarà costretta a fermarsi temporaneamente: “Sono nera: devo cancellare i miei prossimi show”, ha fatto sapere ai suoi followers. La mia – aggiunge – non è una lamentela relativa al fare le foto. "Amo i bambini, amo le persone che mi vogliono bene. Ma c'è una cosa che sta sfuggendo di mano: non è possibile non mettere la sicurezza al primo posto e rischiare situazioni di follia e di grande pericolo per delle foto”, ha concluso. Poche ore dopo è arrivato via social un comunicato per annunciare “la cancellazione di tutte le date estive di Baby K, alla luce del suo stato di salute in seguito ai recenti fatti di Teramo”.