Axl Rose denunciato per aggressione sessuale: “Sodomizzata top model contro la sua volontà” Una ex top model di Penthouse accusa il frontman dei Guns’n Roses di aggressione sessuale: “Mi ha trascinata come un uomo delle caverne”.

Axl Rose è finito nei guai. Sul frontman dei Guns N' Roses ci sono accuse pesantissime che arrivano da una ex modella di Penthouse che lo ha portato in tribunale a New York per fatti che risalgono al 1989. "Un uomo delle caverne", ha dichiarato la modella Sheila Kennedy, già Pet of the Year 1983, massimo riconoscimento del magazine per adulti, "mi ha trascinata come un uomo delle caverne e mi ha stuprata".

Le accuse della modella contro Axl Rose

Sheila Kennedy, la Pet of the Year di Penthouse nel '83, ha presentato una denuncia nei confronti del frontman dei Guns N' Roses. La presunta aggressione si sarebbe verificata in un club di New York e stando a quanto riferisce Tmz, la ex modella sostiene di essere stata legata e sodomizzata contro la sua volontà. Era il 1989. Secondo i documenti visionati da Tmz, la modella sostiene di aver incontrato il frontman dei Guns N'Roses nel febbraio del 1989 durante un party in un club di New York City. Il club era collegato all'albergo e lei è stata "trascinata come se lui fosse un cavernicolo" nella suite d'albergo di Axl Rose dove sono rimasti insieme a un'altra coppia, composta da un'altra modella e un amico del frontman.

Sheila Kennedy

"Ho sofferto di ansia e disturbi post traumatici"

Secondo Sheila Kennedy, Axl Rose si avventò poi nei confronti dell'altra donna e allontanò Sheila ma quando si accorse che era ancora lì, la trascinò per i capelli al letto, legandole le mani con i collant e successivamente l'ha violentata sessualmente. La ex modella afferma di non aver mai acconsentito e di essersi sentita sopraffatta mentre stava accadendo la violenza. Nel corso degli anni, Sheila Kennedy rivela di aver avuto gravi disturbi post traumatici, ansia e depressione e anche la sua vita amorosa è stata successivamente danneggiata. Adesso cerca il risarcimento per tutto quello che le è stato negato.