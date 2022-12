Aspettando Sanremo Lazza fa 18 primi posti in classifica: nessuno come lui nel 2022 Con Sirio Lazza raggiunge le 18 prime posizioni non consecutive in classifica, chiudendo l’album di gran lunga davanti a tutti. In attesa di Sanremo, dove gareggerà tra i Big.

A cura di Redazione Music

Lazza è il cantante che nel 2022 chiude col maggior numero di primi posti in classifica, grazie al suo ultimo album "Sirio". Il rapper milanese, infatti, conquista il suo diciottesimo primo posto nella classifica FIMI degli album e torna in vetta in un anno che l'ha visto protagonista, confermandosi col progetto che è stato per più settimane non consecutive in testa alla classifica Fimi nell’ultimo decennio, risultato raggiunto già col diciassettesimo ottenuto qualche settimana fa. Ma il rimbalzo potrebbe non essere finito qui visto che il rapper sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, dove si giocherà uno dei primi posti in classifica.

"Sirio" è, inoltre, l'album italiano più ascoltato del 2022, in attesa di capire cosa succederà con "Cenere", titolo della canzone che Lazza porterà sul palco dell'Ariston, là dove, solo qualche anno fa, sarebbe stato quasi impossibile immaginarlo. Eppure adesso che il Festival è tornato ad essere un evento che può svoltare una carriera, la presenza di Lazza serve anche a lui per tentare un ulteriore passo, ovvero quello di aprirsi anche a un pubblico più generalista, uscendo dall'ambito esclusivo del rap. Proprio lui che tra i rapper è uno di quelli con la formazione musicale maggiore, grazie alla frequentazione del Conservatorio dove ha studiato pianoforte.

E non è un caso, quindi, che la riedizione di Sirio sia nella versione "Concertos", con l'inclusione all'interno del progetto di otto dei suoi più brani più amati in un'inedita versione piano, voce e archi, con pianoforte interamente suonato da lui e due strofe inedite. Una riedizione che ha rilanciato l'album in classifica e gli farà da coda lunga per l'approccio al festival, dopo un anno vissuto da protagonista, con quattro dischi di platino e oltre 600 milioni di stream complessivi.