ASAP Rocky esce dal carcere dopo aver pagato una cauzione di 500 mila dollari, le cause dell’arresto Dopo l’arresto di ieri per una presunta sparatoria avvenuta nel novembre 2021, ASAP Rocky è tornato a casa dopo aver pagato una cauzione secondo quanto riporta e documenta TMZ. Ora è pronto a diventare padre del primo figlio con Rihanna.

A cura di Gaia Martino

È un periodo particolare per Rihanna e ASAP Rocky che presto diventeranno genitori. Il rapper tornava dalle Barbados quando è stato fermato dalla polizia. Dopo lo scandalo del presunto tradimento con Amina Muaddi, Rakim Mayers alias ASAP Rocky ieri è stato arrestato non appena atterrato in California per via di una sparatoria avvenuta nel novembre del 2021 vicino Vista del Mar nella quale era coinvolto e indagato. Nelle ultime ore il rapper e produttore discografico statunitense è stato scarcerato dopo aver pagato una cauzione di 500 000 dollari, fa sapere TMZ che ha documentato l'uscita dal carcere, circondato da agenti, con foto e video.

Il motivo dell'arresto

ASAP Rocky ha lasciato il quartiere della polizia di Los Angeles nelle ultime ore dopo l'arresto: ha pagato una cauzione di 500 mila dollari ed è tornato a casa. Si legge su TMZ che il rapper sarebbe stato arrestato perché autore di un'aggressione con un'arma da fuoco avvenuta lo scorso 6 novembre: una presunta vittima avrebbe sostenuto che l'artista gli avrebbe sparato contro diverse volte, sfiorandogli la mano sinistra con un proiettile. La polizia, dopo aver perquisito la casa di ASAP Rocky, avrebbe anche ritirato una serie di potenziali prove racchiudendole in una scatola, si legge.

ASAP Rocky presto diventerà papà

Stava tornando dalle Barbados quando si è trovato in manette. ASAP Rocky ha trascorso le vacanze pasquali nel paese natale della sua fidanzata incinta, Rihanna, che a breve dovrebbe partorire il loro primo figlio. Una fonte avrebbe rivelato al The Mirror che oltre alla volontà di partorire nelle sue Barbados, nella sua villa da 17 milioni di sterline, la star del pop avrebbe programmato trattamenti in una SPA per i suoi amici e familiari prima del parto. "Ci sarà una vasca per il parto all'avanguardia, senza dimenticare i festeggiamenti che seguiranno all'arrivo del neonato. Farà una festa in spiaggia e ospiterà tutti in un resort vicino" si legge. Rihanna e ASAP Rocky attendono il grande evento lasciandosi dunque alle spalle i rumors sul loro conto: negli ultimi giorni è circolato lo scandalo di un presunto tradimento del rapper con Amina Muaddi, poi smentito dalla stessa stilista di scarpe.