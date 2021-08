Aryana Sayeed, la popstar afghana che è riuscita a salvarsi dai talebani scappando da Kabul Nella sua patria, l’Afghanistan, è una popstar di grande successo oltre a essere stata un’attivista schierata apertamente contro i talebani che hanno riconquistato la Nazione. Era su quel famoso e tragico volo, il viaggio della speranza costato la vita a undici persone morte per essersi aggrappate disperatamente all’aereo. Ad “Access Hollywood”, la popstar racconta la sua storia: “Sentivo che sarei morta a Kabul”.

La storia di Aryana Sayeed e del suo fidanzato, Hasib Sayed, ha commosso il mondo. Nella sua patria, l'Afghanistan, è una popstar di grande successo oltre a essere stata un'attivista schierata apertamente contro i talebani che hanno riconquistato la Nazione. Era su quel famoso e tragico volo, il viaggio della speranza costato la vita a undici persone morte per essersi aggrappate disperatamente all'aereo. Ad "Access Hollywood", la popstar racconta la sua storia: "Sentivo che sarei morta a Kabul".

Il racconto di Aryana Sayeed

Aryana Sayeed racconta così il suo viaggio della speranza: "È un miracolo che siamo riusciti a uscirne. C'era un caos pazzesco, le donne svenivano e la folla stipata nella disperazione di prendere un volo". Una donna aveva provato a convincere Aryana Sayeed a portare con sé il suo bambino: "Non potevo separare un bambino dalla madre, i soldati mi hanno chiesto se fosse il mio bambino e io ho detto no, ma volevo che salisse con me. Non lo hanno lasciato entrare". Adesso Aryana Sayeed è a Los Angeles ma il pensiero è alla sua amata Kabul: "Sono tutti senza speranza, assolutamente senza speranza", lei ha dichiarato ancora: "Sono rimasti senza cibo e senza riparo e stanno vivendo nella paura in questo momento. E il mio cuore sanguina per loro".

Il giorno della fuga

"Sono sana e salva": con queste parole e un selfie postato su Instagram, Aryana Sayeed, una delle popstar più famose dell'Afghanistan, aveva annunciato ai suoi fan di essere riuscita a fuggire dal paese nell'aereo cargo militare, insieme a centinaia di profughi. Per capire l'influenza di Aryana Sayeed, 35 anni, basta guardare il suo profilo Instagram seguito da 1.3 milioni di follower. Da anni, l'artista riceve minacce di ogni tipo a causa della sua musica e del modo di vestire. Ha raggiunto prima Doha, in Qatar, poi è ripartita per Istanbul e, infine, è volata fino al Los Angeles.