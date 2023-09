Arriva Max Pezzali al Circo Massimo: 30 anni di carriera celebrati con un grande concerto Dopo il doppio sold out a San Siro dello scorso anno e il tour nei palazzetti, Max Pezzali arriva al Circo Massimo di Roma: tra gli ospiti anche Lazza e Paola e Chiara.

A cura di Vincenzo Nasto

Max Pezzali 2023, foto di Luca Gardella

Mancano poche ore a Il Circo Max, l'appuntamento con Max Pezzali che si terrà il prossimo 2 settembre al Circo Massimo di Roma. Oltre due ore di musica con uno dei protagonisti della musica italiana che, dopo il doppio tutto esaurito allo Stadio San Siro e un tour di 30 date nei palazzetti sold-out, si esibirà per la prima volta in una delle cornici più importanti della musica italiana. Ad accompagnarlo, oltre al set dj composto da Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, ci saranno un sacco di ospiti: Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, ma anche i più giovani Gazzelle e Lazza, senza dimenticare Paola e Chiara.

Lo scorso maggio, dopo aver annunciato l'appuntamento al Circo Massimo di Roma, l'unico evento live della sua estate 2023, nell'intervista concessa a Fanpage.it, Max Pezzali aveva spiegato anche quanto fosse importante aver raggiunto questo traguardo: "Roma è una città in cui ho vissuto quindi la conosco e ho imparato a conoscerla con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti come tutte le città, quindi proprio per questo voglio fare ancora più bella figura di quanto non vorrei fare se fossi in un'altra città con la quale non ho avuto rapporti".

Max Pezzali aveva anche spiegato quanto la sua figura, una delle più rilevanti nella scena pop della nuova generazione, gli avesse permesso di suonare ancora in cornici del genere, senza seguire per forza le logiche dello streaming: "Bisogna cominciare a pensare che non c'è alcuna medaglia di demerito nel non esserci nella playlist del venerdì e non è una medaglia di merito esserci. Ci sono mille modi di arrivare alle persone con la musica e lo streaming ne è uno, mentre i live ne sono un altro: ci sono mille mezzi di comunicazione e in base a quello che scrivi, l'età che hai e all'età del tuo pubblico arrivi ad alcuni o ad altri. Per me, ovviamente, il live vale più di tutto, in soldoni l'obiettivo di tutti è che una volta che hai una certa credibilità, quando esisti nello streaming devi passare per il mondo fisico, quello che ti premia".