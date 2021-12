Arisa e la frecciata ad Amadeus: “Avevo presentato il brano per Sanremo, forse ne ho fatti troppi” Nel corso della finale di Ballando con le stelle, Arisa ha rivelato di essere stata esclusa dalla rosa di Big del Festival di Sanremo 2022.

Nel corso della finale di Ballando con le stelle 2021, Arisa lancia una frecciata ad Amadeus rivelando di essere stata esclusa dalla rosa di Big del Festival di Sanremo 2022. Quando Selvaggia Lucarelli le chiede quanti Festival di Sanremo ha fatto, Arisa risponde di averne fatti 8 e che avrebbe voluto partecipare anche quest'anno: "Avrei voluto farne un altro, purtroppo però la mia canzone non è passata", non nascondendo il viso una evidente delusione e un evidente rammarico. Selvaggia Lucarelli ribatte: "Allora ti hanno fermato come i Jalisse", è pronta la risposta di Arisa: "I Jalisse l'hanno fatto una volta sola, io ne ho fatti otto, forse pensavano che sono troppi". Arisa ha partecipato al Festival di Sanremo per sette volte come concorrente, una volta come co-conduttrice.

La carriera di Arisa a Sanremo

La prima partecipazione al Festival di Sanremo arriva nel 2009 stravincendo con il brano Sincerità. L'anno successivo ritorna sul palco dell'Ariston con il brano Malamorenò. Nel 2012 è ancora grande protagonista con il brano La notte, arrivando al secondo posto alle spalle di Emma, ma per molti è considerata come vincitrice morale di quella edizione. Nel 2o14, partecipa con un doppio brano: Lentamente (il primo che passa) e Controvento. Con il secondo brano, vincerà l'edizione riscattando la vittoria mancata due anni prima. Nel 2015 si classifica al decimo posto con la canzone Guardando il cielo. Nel 2019, Arisa partecipa al Festival di Sanremo in precarie condizioni fisiche, classificandosi al nono posto con il brano Mi sento bene. Negli ultimi due anni, Arisa ha presentato due brani ma sono stati entrambi esclusi dalla direzione artistica di Sanremo.

Il 26 novembre Arisa ha pubblicato il suo settimo album di inediti "Ero romantica", che inizialmente doveva chiamarsi "Porno Romanza". Tra i singoli pubblicati: Psyco, Altalene, Ortica, Potevi fare di più e Cuore.