Arisa canta Verosimile, colonna sonora della serie Fedeltà: testo e significato della canzone “Verosimile” è la nuova canzone inedita di Arisa che fa da colonna sonora alla serie Netflix “Fedeltà”.

A cura di Redazione Music

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Fedeltà, la serie Netflix ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arisa è (ancora una volta) una delle protagoniste del mondo dello Spettacolo italiano: dopo la vittoria di Ballando con le Stelle e l'uscita del suo album "Ero romantica", la cantante lucana è salita anche sul palco di Sanremo un paio di volte come ospite. In queste ore ha pubblicato altre due canzoni, una, "Cuore" è il nuovo singolo tratto, appunto, dal suo ultimo album, l'altro, invece è un brano che Netflix ha inserito nella colonna sonora della sua nuova produzione "Fedeltà", la serie tratta dal libro di Marco Missiroli, diretta da Andrea Molaioli e Stefano Cipani, che vede come protagonisti Michele Riondino e Lucrezia Guidone e che racconta la crisi di una coppia causata da un possibile tradimento.

Il significato e il video della canzone di Fedeltà

Arisa, quindi, è protagonista di una delle serie Netflix più attese del momento e la sua "Verosimile”, canzone inedita e quindi non presente nel suo ultimo album, accompagna la storia di Carlo (Michele Riondino) e Margherita (Lucrezia Guidone), i protagonisti di Fedeltà che consta di sei episodi totali: "Amore, dolore e passione si fondono nelle sfaccettature di una relazione che non è mai semplice come sembra" come si legge nella nota stampa. La serie, inoltre, sembra essere completamente nel mood in cui Arisa è da qualche mese e che si riscontra anche in questo brano. Una canzone che prla di relazioni, di paura di perdere l'altro: "È solo un altro giorno in più da vivere, rivivere. Ma se mi lasci, cado giù, è un crimine, verosimile. Una vertigine", ma che parte con la sensualità de "Le tue mani seguono il percorso che hai disegnato su di me". Il video della canzone vede protagonista sia Arisa che i protagonisti della serie.

Leggi anche Si fa più sesso in Fedeltà che in una vita intera: la recensione della serie Netflix

Il testo di Verosimile

Le tue mani seguono il percorso

Che hai disegnato su di me

Le nostre ombre scorrono sui muri

Che cadono, crollano

Siamo legati insieme come catene

Parli piano e fingi che va tutto bene, lo so

Sei tutto e niente, lo so

È solo un altro giorno in più

Da vivere, rivivere

Ma se mi lasci, cado giù

È un crimine, verosimile

Una vertigine

Mi hai lasciato sola in questa stanza

Dove tutto sa di te

Ora è una questione di distanza

Tra me e te

Siamo legati insieme con le catene

Parli piano e fingi che va tutto bene, lo so

Sei tutto e niente, lo so

È solo un altro giorno in più

Da vivere, rivivere

Ma se mi lasci, cado giù

È un crimine, verosimile

È solo un altro giorno in più

Da vivere, rivivere

Ma se mi lasci, cado giù

È un crimine, verosimile

Una vertigine

(Na-ah-ah-ah, una vertigine)

(Na-ah-ah-ah, eh)

È solo un altro giorno in più

Da vivere, rivivere

Ma se mi lasci, cado giù

È un crimine, verosimile

È solo un altro giorno in più

Da vivere, rivivere

Ma se mi lasci, cado giù

È un crimine, verosimile

Una vertigine