Arisa annulla la prossima data del tour a Velletri per un problema di salute Arisa si è trovata costretta ad annullare una data del suo Ero Romantica Little Summer Tour per un problema di salute: “Annullata la data del 2 settembre a Velletri”. L’associazione del PIT della città scrive: “Ha avuto un intervento”.

A cura di Gaia Martino

Il 14 giugno è iniziato il tour di Arisa, Ero Romantica Little Summer Tour, in giro per l'Italia: purtroppo un problema di salute la costringe a fermarsi per qualche giorno. Con una nota ufficiale condivisa dalla pagina International Music and Arts – che si occupa della produzione e organizzazione dell'evento – e aggiunta alle story dell'artista, fanno sapere che il concerto a Velletri, che era in programma per il 2 settembre in Piazza Cairoli è annullato. Rosalba Pippa alias Arisa necessità di un periodo di riposo. Secondo l'associazione che gestisce il Punto di Informazione Turistica della città si sarebbe sottoposta ad un intervento.

Perché Arisa ha annullato il concerto a Velletri

Nella nota diffusa nelle ultime ore, IMARTS fa sapere che il concerto di Velletri è stato annullato. Il 2 settembre Arisa si sarebbe dovuta esibire in Piazza Cairoli, ma un problema di salute la costringe a fermarsi per qualche giorno. "L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute" si legge.

Sebbene l'artista non abbia reso note le sue condizioni di salute, la pagina Facebook di ProLoco Velitrae, associazione che gestisce il Punto di Informazione Turistica della città, avrebbe ricevuto comunicazione dalla Produzione di Arisa, sostenendo che la cantante si sia sottoposta ad un intervento chirurgico, motivo per il quale dovrebbe restare a riposo per qualche giorno.

Le prossime date del Ero Romantica Little Summer Tour

A seguito della cancellazione della data del 2 settembre, ad Arisa resterebbero soltanto due date per esibirsi con il suo Ero Romantica Little Summer Tour in giro per l'Italia. Il 4 settembre è attesa a Terni, all'Anfiteatro Romano in Via del Vescovado 7, mentre il 17 settembre a Monti, in provincia di Olbia, al Campo Sportivo in Via Cuccuruedre 19a.