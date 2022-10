Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90, gli ospiti e la scaletta dei cantanti in diretta su Rai 2 con Amadeus Questa sera, 1 ottobre, andrà in onda la terza puntata di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80… e ’90 su Rai 1 con Amadeus che presenterà alcuni degli artisti iconici di ciascun decennio.

A cura di Redazione Music

Questa sera andrà, 1 ottobre andrà in onda, in prima serata su Rai 1 il terzo e ultimo appuntamento con “ARENA SUZUKI ’60 ’70 ’80 e…’90”, l'evento musicale condotto da Amadeus che è stato registrato poche settimane fa all'Arena di Verona (da qui il nome, a cui si aggiunge lo sponsor) e di cui sono state già trasmesse le prime due. Un evento che ha visto alternarsi sul palco dell'anfiteatro scaligero alcuni degli artisti e delle canzoni che hanno segnato ciascun decennio, i successi che hanno caratterizzato diverse generazioni, in una sorta di enorme, immenso, karaoke, grazie alle hit proposte dagli ospiti sul palco. A dare il via alla terza serata sarò una reunion sempre amata, ovvero quella tra Max Pezzali e Mauro Repetto che riproporranno uno dei pezzi storici degli 883.

I cantanti presenti a Arena Suzuki il 1 ottobre 2022

Pezzali e Repetto sono solo due dei tanti artisti che hanno calcato il palco dell'Arena di Verona e che gli spettatori potranno vedere questa sera in tv. Questi sono i cantanti e le cantanti protagonisti della terza serata:

Max Pezzali e Mauro Repetto (883) con “Nord Sud Ovest Est”,

Bonnie Tyler con “Total Eclipse Of The Heart”,

Sister Sledge con “We Are Family”,

Patty Pravo con “E Dimmi Che Non Vuoi Morire”,

Snap! con “Rhythm Is A Dancer”, Al Bano con “Nel Sole”,

Corona con “The Rhythm Of The Night”, Patrick Hernandez con “Born To Be Alive”,

P. Lion con “Happy Children,

Crystal Waters con “Gipsy Woman”,

Los Locos con “Macarena”,

Neja con “Restless”,

Michele Zarrillo con “Cinque Giorni”,

Nathalie dei Soundlovers con “Surrender”,

Limahl con “Never Ending Story”.

Dove vedere Arena Suzuki in diretta tv e in streaming

Come sempre Arena Suzuki ’60 ’70 ’80… e ’90 andrà in onda in prima serata su Rai1. La serata comincerà alle 21.25 e andrà avanti fino alle 00.40, circa, mentre per coloro che non saranno riusciti a vederla in tv sarà possibile recuperarla su Raiplay, dove sarà disponibile anche nei giorni seguenti.

Quanto costava il biglietto per Arena Suzuki ’60 ’70 ’80… e ’90

La tre giorni all'Arena di Verona è andata completamente sold out in pochissimo tempo. Sono state migliaia le persone che non hanno voluto perdere l'occasione di poter unire la propria voglia di musica a un tocco di nostalgia, spendendo dai 5 euro della gradinata numerata con visione laterale limitata fino ai 50 euro della Platea numerata.